Rama zbulon shkakun e pjesëmarrjes së ulët në zgjedhje

Ju sugjerojme

Kryeministri Edi Rama tha gjatë fjalës së tij sot në Kuvend, se pjesëmarrja e votuesve në zgjedhjet e 30 qershorit ishte një fitore për PS-në krahasuar edhe me kohën e zgjedhjeve të 2015-ës kur PS garoi në aleancë me LSI-në. Kreu i qeverisë tha se PD-ja e quan fitore faktin që 85% e shqiptarëve nuk votuan, kur ndërkohë sipas tij llogarit në këtë shifër edhe shqiptarët që janë larguar nga vendi, emigrantët, ata që qëndruan në shtëpi dhe ata që bënë plazh – siç u shpreh Rama. Ai premtoi se në zgjedhjet e ardhshme mazhoranca (duke shpresuar edhe në votën e opozitës parlamentare) do të miratojnë ndryshimet në Kodin Zgjedhor për të garantuar edhe votën e emigrantëve. Gjithashtu, Rama tha se zgjedhjet e ardhshme do organizohen nga një administratë zgjedhore e depolitizuar.

“Kurrë mos e ndalo kundërshtarin që po gabon – thotë Napoleon Bonaparti. Por sot nuk jemi mbledhur këtu të ndalojmë kundërshtarin tonë. Si kundërshtar i kësja shumice qeverisëse Meta nuk duhet ndaluar në qorrmarshimin e tij të trishtueshëm të historisë politike. Politikisht ai na e bën më të lehtë pozicionin tonë në sytë e popullit, sepse njerëzia e shohin lakuriq të vërtetën e armiqësisë së Metës kundër shumicës, nga dëshpërimi prej disfatës të planit antikombëtar të hedhjes në erë të zgjedhjeve, që synonte pengimin e reformës në drejtësi dhe celjen e negociatave për anëtarësi.

Fatmirësisht e kam thënë disa herë gjatë fushatës se lufta e tyre për të prishur zgjedhjet memdhunë do të rezultonte një vrimë në ujë, por kjo nuk do t’i pengonte ata të shpallnin fitoren e radhës, e kam ditur që do t’i numëronin si fitore shqiptarët jashtë shtetit, ata në shtëpi dhe at anë plazh. S’ka më keq për humbësit sesa të sillen si fitimtarë. S’ka më mirë për fituesit se humbësit nuk e kuptojnë që kanë humbur. 85 % e popullit refuzoi Ramën – thonë të shkretët. Por i llogarisin të tërë, që nga të ikur në kohën e ambasadave, si prezentë në Shqipëri 30 qershorin e fundit. Janë këta që e pengojnë përfshirjen e emigrantëve në Kodin Zgjedhor. Theksoj bindjen tonë se emigrantët duhet ta kenë të drejtën e votës, duke filluar nga zgjedhjet e ardhshme.

Uroj edhe me dakordësinë e opozitës parlamentare. E vërteta është se pjesëmarrja e 30 qershorit ka tejkaluar cdo pritshmëri tonën. Ne kemi marrë përqindje më të lartë se ckishte koalicioni fitues në 2015. Po ashtu një numër shumë më të madh votash për kandidatët në një garë ku gjysma e tyre nuk kishin kundërshtarë. Krahasuar me një garë më parë në aleancë me LSI-në është vetëm 4 % më pak. Po të kishte qenë tjetër garë deri natën e fundit me preison mbi zgjedhësit kjo përqindje do të ishte më e lartë se vitit 2015. Ta lexosh si refuzim popullor pjesëmarrjen dhe ta shohësh rezultatin tonë si tkurrje elektorale e shumicës do të thotë të mos kuptosh se cfarë vjen më mbrapa. Qoftë zhvillimi i zgjedhjeve, qoftë rezultati ynë, qoftë verbëria e opozitës, e tregoi që sot pse ajo opozitë nuk ka asnjë shans rikthimi tek fitorja”, u shpreh Rama.

Vijon….

Etiketa: Edi Rama