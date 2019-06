Rama zbut tonet nga Dibra, i quan shokë Bashën e Metën

Ju sugjerojme

Ndryshe nga fjalimi që mbajti në Mat, nga Dibra kryeministri Edi Rama ishte më i vetëpërmbajtur në përcjelljen e mesazheve politike. Kreu i qeverisë përsëriti se zgjedhjet do të zhvillohen në 30 qershor, ndërsa Metës i kujtoi sërish se mori një vendim politik që bie ndesh me Kushtetutën. Por megjithatë, retorika e fortë dje pasdite nga Berati dhe sot paradite nga Mati kur paralajmëroi Metën me shkarkim, në Dibër i kishte lënë vendin një fjalimi ndryshe, kur Rama i quajti shokë të tij Lulzim Bashën dhe Ilir Metën.

“Në 2017-ën, Bujar Nishani e kërkoi me shkrim, me firmë, me vulë, në një letër të përbashkët timen dhe shokut tim që më ka humbur e s’po e kap më, Lulzim Bashës, që t’i kërkonim Presidentit atë shtyrjen brenda Kushtetutës. Nuk mund ta vendosë Presidenti ka pyetur të tjerët. Kjo ishte. Ndërkohë që ky shoku tjetër, se nga i gjej këta shokë unë nuk e di, del dhe bën një skandal, duke thënë anulim loje se jam i shqetësuar për stabilitetin etj, dhe kështu i bie që në mëngjes u thotë atyre të shtëpisë ju sulmoni fort që të digjet dhe unë do ta dal që ta shuaj… Nga kush do ta shpëtojë Shqipërinë? Nga ata… Nga ata Shqipëria do të shpëtojë vetë në 30 qershor. Njësoj siç shpërndahen tespitë e plakut Mere, do shpërndahen edhe këta në 30 qershor”, u shpreh Rama.

