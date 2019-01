Ramën e presin me incident, lë të kuptohet se mund të rikandidojë Veliajn…

Është shoqëruar me një incident takimi i sotëm i kryeministrit Rama, teksa prezantonte projektin për kampusin e ri universitar, në prani të ministres se re të Arsimit dhe kreut të Bashkisë së Tiranës.



Në kohën që Rama po nënvizonte se fakti se përse nuk janë bërë godinat me kushte për studentët ka qenë një cështje mundësish dhe jo dëshirash, një vajzë ka reaguar nga vendi ku ishte ulur në sallë. Ajo ka ngritur zërin dhe i ka kujtuar Ramës se paguhet me taksat edhe të sajat.

“Jo se po flas unë, të drejtën për të folur, suksese, tani, suksese, tani dil jashtë, tani. Kaq, tani dil jashtë, ashtu”- ka thënë Rama, teksa vajza dukej që u ngrit nga vendi.

Më tej, mes duartrokitjeve në sallë Rama vijoi: Tashti ti del jashtë dhe ne vazhdojmë punën. Sepse ju keni të gjitha të drejtat të ngrini probleme, por nuk mund të përmbysni historinë e bashkëjetesës mes njerëzve që ka norma të padiskutueshme, ndërprerja e tjetrit kur flet apo prishja e një bashkëbisedimi është mungesë aftësie për të bashkëjetuar në demokraci. Vajza që nda nderoi me daljen e vet përjashta, ajo nuk paguan taksa.. janë prindërit, edhe ato nuk dihet nëse i paguajnë apo jo”.

Në prag të zgjedhjeve vendore e kur gjithë vëmendja është e përqëndruar në rikandimimin e mundshëm të kryebashkiakut Veliaj për Bashkinë e Tiranës, Kryeministri Rama foli për një mandat tjetër të kryetari të bashkisë, por sërish i la vend dyshimeve.



I bindur se PS do të fitojë Bashkinë e Tiranës në zgjedhjet e 30 qershorit, Rama tha se Kampusi Universitar do të përfundojë brenda mandatit tjetër të kryetarit të bashkisë, por nuk përmendi asnjë emër mbi kandidatin konkret.

“Brenda këtij mandati të gjitha konviktet do të jenë në situatë katërcipërisht ndryshe dhe ndërkohë, bashkë me Bashkinë e Tiranës do të fillojmë ndërtimin e këtij kampusi dhe brenda mandatit tjetër të kryetarit të bashkisë ne do të përfundojmë kampusin universitar”, tha Rama.