Raporti i KE, Balla: Negociatat hapen këtë vit

Në seancën e sotme parlamentare, kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, është shprehur se brenda vitit 2019-të do të hapen negociatat me BE-në. Balla ka theksuar se në progress-raport, KE tregoi punën që ka ndërmarrë qeveria me reformat.

“94% e shqiptarëve mbështesin rrugën europiane tonën. Kjo është edhe një meritë e shqiptarëve. Në këtë rrugë spikat reforma në drejtësi. KE dha veridiktin e merituar. Na u tha se negociatat me Shqipërinë do të hapen pa kushte, për ky vendim nuk ishte asgjë tjetër vetëm pasqyrim real i punës tonë. Ky proces është edhe politik. Vitin e parë morën të njëjtën vendim për ne. Progres-raporti i bazuar në fakte, ndonëse vitin e kaluar nuk u hapën negociatat, por ne vazhduam punën pa ndërprerje. Shpreh bindjes që Shqipëria brenda 2019 do hapë negociatat me BE-në”, – tha Balla.

