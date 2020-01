Deklaratat e Ramës për biznesin, Basha: Fuqizove krimin dhe oligarkët

Ju sugjerojme

Pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama në Forumin Ekonomik sot, ka reaguar edhe kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha. Basha shprehet se Rama ka fuqizuar vetëm një biznes në Shqipëri, atë të tij personal me të inkriminuar dhe oligarkë.

“Edi Rama ka fuqizuar vetëm një biznes në Shqipëri. Biznesin e tij personal me të inkriminuar dhe oligarkë. Çdo biznes tjetër në Shqipëri është nëpërkëmbur dhe goditur nga qeverisja e Edi Ramës në shërbim ndaj oligarkëve të tij”, shkruan Basha në Twitter, teksa i referohet edhe raportit të Doing Business 2020 ku Shqipëria humb 85 vende për mbrojtjen e investimeve.









Më herët, kryeministri Edi Rama u shpreh gjatë Forumit Ekonomik të Tiranës se ka ardhur koha të ndajmë biznesin e ligjshëm ai kriminal. Këto do të jenë sfidat e këtij viti, u shpreh kreu i qeverisë.

“E dimë që një nga faktorët më problematikë është krimi organizuar dhe zhvatja, do të bisedojmë për një marrëveshje kundër krimit, duke i kërkuar cdo personi të dënuar deri tani të provojë që asetet që ka vijnë nga biznese legjitime, ndryshe të gjitha do të merren. Pra është një mesazh si biznesin e ligjshëm edhe të paligjshëm. Biznesit të paligjshëm do i themi që ky nuk është vendi i tyre dhe duhet të kalojnë shume veshtiresi, ka ardhur koha t’i shkojmë pas atyre seriozisht e të bëjmë të mundur që të gjithë këto gjera negative që kanë bërë me krimin e organizuar duke hyrë në administratë e politikë, kjo kohë ka marrë fund. E pesta, është bashkëpunimi rajonal. Do të doja të zhvilloja një diskutim të mëtejshëm, për të fokusuar forumin ekonomik të Tiranës në përmirësimin e ekonomisë tonë të rajonit”, u shpreh Rama.

Raporti i Doing Business: Shqipëria dhe Bosnja të fundit në Europë

Shqipëria, Bosnja dhe Malta u renditën të fundit në Europë për klimën e të bërit biznes nga raporti i Bankës Botërore “Doing Business 2020”. Shqipëria u rendit në vendin e 82 në rang global, me një rënie 19 vende krahasuar me vitin 2019. Përveçse Shqipëria është e fundit në Europë, renditet edhe ndër vendet me përkeqësimin më të lartë të klimës së biznesit brenda një viti.

Nga 10 indikatorët e marrë në studim shihet se përkeqësimin më të madh e shënoi në mbrojtjen e investimeve. Vitin e kaluar, Shqipëria u rendit në vendin e 26 për mbrojtjen e investimeve, ndërsa këtë vit u rendit në vendin e 111. Ky është indikatori më i rëndësishëm për investitorët e huaj. Për një vit, shihet se vendi ka rënë në renditje me 85 vende në raport me një vit më parë.

Përkeqësim shënoi edhe indikatori tjetër që ka të bëjë me investimet, “mbrojtja e kontratave”. Vendi ynë humbi këtë vit 22 vende në renditje në raport me vitin e kaluar. Indikatori prej të cilit jemi penalizuar prej vitesh, lejet e ndërtimit, ka pësuar përkeqësim të mëtejshëm. Këtë vit, Shqipëria renditet në vendin e 166 nga vendi i 151 që ishte një vit më parë.

Siç shihet nga grafiket e mëposhtëm, vendi ka shënuar përkeqësim në të 9 indikatorët nga 10 gjithsej. Banka raportoi se Shqipëria pati përmirësim në besueshmërinë e furnizimit me energji duke përdorur një sistem automatik të kontrollit mbikëqyrës dhe përvetësimit të të dhënave (SCADA) për monitorimin e ndërprerjeve dhe restaurimin e shërbimit.

Banka raporton se, reformat në pagimin e taksave të përfshira në Doing Business 2020 janë ato të zbatuara në vitin kalendarik 2018 (1 janar 2018 deri më 31 dhjetor 2018).

