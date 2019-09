Raporti i një krize që nuk mban më

Ju sugjerojme

Ethet e vjeshtës për politikën dhe shoqërinë shqiptare dhe kriza në duart e ndërkombëtarëve. Raporti i OSBE/ODIHR për zgjedhjet e 30 qershorit i shton edhe një tjetër barrë qeverisë, mbi përgjegjësinë e saj për thellimin e krizës. Flasin ish-ambasadorët Ylljet Aliçkaj, Arben Çejku dhe eksperti i çështjeve Europiane Gledis Gjipali.

Nga Sebi Alla

Vjeshta duket se do të jetë edhe me e nxehtë se vera perveluese, për politikën tonë. Faktori ndërkombëtar edhe një herë si përherë, veçanërisht Uashingtoni dhe Berlini zyrtar, po merret seriozisht me çështjen e krizave politike shqiptare, që lindin dhe rriten nga liderët tanë, kryesisht drejtuesit e qeverive. Shtojnë dëmin për vendin, duke e çuar në zgrip të katastrofës dhe më pas thërrasin të huajt për të shuar zjarrin që ndezin vetë. Kriza është këtu, tashmë e gjithanshme, duke vënë në pikëpyetje sistemin demokratik. Raporti përfundimtar i OSBE/ODIHR për zgjedhjet (votimet) e 30 qershorit, është nga më të rëndët e dy dekadave të fundit. Opozita mbahet fort pas gjetjeve të dukshme që indirekt e delegjitimon gjithë procesin e 30 qershorit, mazhoranca sugjeron tjetër qasje, duke e relativizuar dhe guxuar edhe t’i konsiderojë: “të qeta, të lira dhe demokratike”. Nuk duket aspak rastësi që gjetjet e vëzhguesve ndërkombëtarë paraqiten fort të rënda në konkluzionet prej 34 faqesh, duke i paraprirë një çështje që duhet shtruar përpara se të gatitet holli ku mund të nënshkruhet një marrëveshje. Përveç zgjedhjeve (votimeve) të 30 qershorit, në konsideratë janë çështjet e pandëshkueshmërisë së dyshimeve për shitblerje votash, aq sa shprehja: “vendimin e marrin institucionet e pavarura”, nuk ka më vlerë. Pretendimet politike në vend janë një shfaqje e njohur, ku pikat e takimit janë aq të largëta, por faktori ndërkombëtar ka një ngopje, edhe me vetë dështimin e saj, që i besoi çdo marrëveshjeje, paçka se historitë përsëriten në rikthim konfliktesh. Fillimisht u angazhua armata disi e “lehtë” e rangut të ambasadorëve që prej shkurtit deri në fundin e qershorit kërkonin: “zgjidhje të problemeve brenda institucioneve kushtetuese”. Sot ky artikulim ka rënë, është mjaft vonë për leksione demokracie, kur faktet e problematikave që i ka pasqyruar dendur edhe shtypi botëror, nuk mund të fshihen. Armata e lehtë e kreu mësymjen e saj “pa fitore” dhe vendin tashmë ia kanë lënë përfaqësuesve më të lartë politik. Ardhja të mërkurën në Shqipëri e Drejtorit për Europën Qendrore e Jugore në Departamentin Amerikan të Shtetit, David Kostelancik ishte hapi i parë i tentativës për të gjetur zgjidhje, gjithashtu në ditët në vijim edhe përfaqësues të lartë të politikës gjermane do ushtrojnë trysninë e tyre për një paqtim mes palëve, por me shpresën se nuk do detyrohen sërish të zbarkojnë në Tiranë. Në këtë vijimësi tratativash, DW shkruan se një pjesë e madhe e deputetëve të CDU/CSU-së janë të prirur t’i japin Shqipërisë një “Po, me kushte” për hapjen e negociatave. Dhe në fakt kushtet nuk janë aq të lehta, ku citohet se: “Përveç kushteve të formuluara edhe më parë në lidhje me reformën e gjyqësorit, luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe të drogës, reformën zgjedhore, pritet të shtohen edhe kushte të tilla si: Sqarimi i ligjshmërisë së zgjedhjeve lokale të qershorit 2019, si edhe sqarimi i akuzave për shitblerjen e votave në disa zona”. Kjo nuk do thotë se ndodhemi vetëm në ngërç politik, por një krizë më të thellë, sociale, institucionale dhe mbi të gjitha në humbjen e besimit qytetar, ku këta të fundit po e shprehin në format e tyre pakënaqësinë edhe ndaj “të huajve”.

Tejzgjatja e krizës ka sjellë një opozitë që dogji mandatet e deputetëve dhe doli jashtë sistemit nën kauzën e fortë morale: që qeveria nuk është legjitime për shkak të përfshirjes në vjedhjen e votave të elementëve të krimit që u lidhën me politikën. Faktet ishin dhe janë në dosjet 184 dhe 339, pavarësisht përkujdesit nga “lart” që njërën prej dosjeve më të bujshme ta degdisin në Dibër, në “varrin masiv” të çështjeve penale që mbyllen. Mazhoranca vijon në qëndrimin e përhershëm, pa asnjë lëkundje me paraqitjen e një Shqipërie që sipas saj ecën përpara dhe në artikulim se për zgjedhje do shihen në vitin 2021. Ndoshta nën rreshta mund të lexohet një lloj lëvizje nga qëndrimet fort të ngurta mes mazhorancës dhe opozitës. Të enjten, kryedemokrati Lulzim Basha deklaroi se: “Për daljen nga kriza politike, Partia Demokratike është gati të ofrojë një platformë kombëtare”, teksa shtoi më tej që në situatën aktuale nuk mjafton vetëm largimi i kryeministrit Edi Rama, por aplikimi i një platforme politike që do nxirrte përfundimisht vendin nga kriza. I artikuluar për zgjidhje, madje edhe me afrim idesh, Basha la pas qëndrimet denoncuese dhe ultimative të njohura, duke shtuar perceptimin nga transkriptuesit e politikës se mund të shkohet drejt një marrëveshjeje politike. Dilemat janë vetëm dy: “Do ketë një dakordësi politike, mes aktorëve aktualë, që mbyllet me nënshkrime, buzëqeshje dhe shtrëngim duarsh; apo një marrëveshje e cila ka baza të forta për ta nxjerrë përfundimisht vendin nga kakofonia e 29 viteve? Shumë qytetarë shpresojnë variantin e dytë, por gjithçka ka për thelb zgjedhjet e lira të ndershme dhe pa ndikimin e grupeve kriminale dhe influencave të lobeve ekonomike të oligarkisë. Një pjesë tjetër e shoqërisë, shumë e zhgënjyer shpreson në “mrekulli”, ku për ta besohet se për pak muaj e gjitha klasa politike aktuale, sidomos ajo që ka pasur në duar qeverisjet të largohen. Një tjetër variant, i artikuluar më së shumti nga besuesit e konceptit “anglosakson” të të bërit politikë, shpresojnë se Reforma në Drejtësi do pastrojë llumin dhe lidhjet e zyrtarëve të lartë me pjesën e errët të krimit të organizuar dhe trafikantëve. Sot koha nuk është aspak në favor, pika e vlimit është në nivelin kritik dhe çdo zbrazje ka kosto, shumë më të mëdha se nga ngjyrimet rozë se vendi është në normalitet.

“Kriza e shumanshme po zgjat deri në kufijtë e cenimit të sigurisë të vendit”

Prof. dr. Ylljet Aliçka, shkrimtar, ish-ambasador i Shqipërisë në Francë

Kriza politike në vend ka nxitur faktorin ndërkombëtar në disa takime në Shqipëri, ku më i fundit ishte Drejtori për Europën Qendrore e Jugore në Departamentin Amerikan të Shtetit, David Kostelancik, ndërsa priten edhe përfaqësues të lartë të Bungestagut Gjerman. Përse ky përfaqësim i niveleve të larta (deri më tani qëndrimet kanë qenë kryesisht në nivel ambasadorësh), çfarë pritet të ndodhë në vijim?

Përballë një krize institucionale e politike që nuk po i duket fundit, çdo vëmendje në rritje ndërkombëtare është e mirëpritur, ndërkohë që pranohet se vlerat perëndimore ushqejnë tolerancën. Më konkretisht, mendoj se dy janë faktorët e kësaj vëmendjeje në rritje, veçanërisht e bllokut perëndimor: E para lidhet me faktorë të jashtëm, të themi gjeostrategjikë, ato të sigurisë dhe zonave të influencës, në mënyrë të veçantë karshi një politike gjithnjë e më agresive e të mirëprogramuar të Rusisë për zgjerimin e ndikimit të saj në rajon dhe, së dyti, ndjeshmëria e natyrshme e vendeve demokratike ndaj respektimit të standardeve demokratike, ato të shtetit ligjor dhe respektimit të të drejtave të njeriut, për më tepër kur është fjala për një vend anëtar të NATO-s, ku realisht kriza institucionale e politike po zgjat deri në kufijtë e cenimit të sigurisë të vendit e më gjerë. Në një kuadër më të gjerë, për një vend pa shumë peshë në skenën ndërkombëtare është dhe do të jetë gjithnjë koha për debate në lidhje me raportin e Shqipërisë me të huajt, pra ballafaqimi me dilemat nëse interesi i ndërkombëtarëve për Shqipërinë ka qenë, është, apo do të jetë emergjencë, partneritet, bashkëpunim apo në ndonjë rast dhe alibi.

A jemi praktikisht në një krizë serioze dhe si mendoni, palët politike në vend do gjejnë një zgjidhje mes tyre, apo ajo do vijë qoftë edhe me imponim nga faktori ndërkombëtar? Gjithashtu në çdo krizë, që ka qenë e shpeshtë për vendin tonë zgjidhja ka ardhur e imponuar nga jashtë, por faktet kanë treguar se nuk janë afatgjatë, pasi krizat ripërsëriten. Këtë herë nëse arrihet një marrëveshje do jetë përfundimtare, apo kjo klasë politike mund të rigjenerojë sërish kriza?

Pranohet se çdo vend, institucion ndërkombëtar apo popull kërkon të njihet me problematikën e një vendi tjetër, në rastin tonë të Shqipërisë, sipas interesave apo shtysave të veta politike, ekonomike, morale, e shpirtërore. Sipas meje, konteksti i sotëm politik e ka thelluar hendekun apo raportin mes pritshmërive dhe realitetit, shpresës dhe zhgënjimit, raport ky që përcakton gjendjen e lumtur apo të trishtuar të individit shqiptar. Pra, mund të thuhet se realiteti i sotëm politik, institucional e social mbushur me propagandë politike që përqendrohet te pabarazia e pasurisë dhe e fuqisë është në krizë, dhe se në fund të fundit, një fenomen i tillë çon në fabrikimin e një ndërgjegjeje të gënjeshtërt sociale. Në një terren pa traditë të konsoliduar normash e standardesh demokratike, shoqëria shqiptare sot me vlerat dhe antivlerat e saj, është më shumë e prirur ndaj indoktrinimit, me modele të imponuara sjelljeje, mendimi dhe përfaqësimi, me individë me sistem njohës të manipuluar dhe ku ndjeshmëria po tenton të standardizohet përherë e më shumë. Sot po ringjallet kultura e dyshimit, e cila jo vetëm nuhat viktimën e radhës, por që, nga ana tjetër, mbjell paaftësinë e gjykimit real të rrethanave dhe dorëheqje nga kuptimi i gjërave. Për pasojë, individëve të sotëm iu duhet të përshtaten, apo ballafaqohen, me pamundësinë e mjaft strukturave apo individëve me pushtet, të cilat paralelisht me përpjekjet për të forcuar shtetin e së drejtës dhe respektin ndaj institucioneve, nuk mundin të frenojnë a kontrollojnë dot interesat vetjakë apo impulset e tyre agresive, që rëndom nxjerrin kokë në mungesë të shtetit ligjor. Në një mënyrë apo tjetrën, është vetë shoqëria e sotme shqiptare që po ofron elementë të mjaftueshëm për atë që quhet “ndërgjegjësim fals të grupeve të gjera të popullsisë”, ku informimi publik është shndërruar në komunikim interesash, apo ku narcizmi etnokulturor shitet si vatër e vlerave të së ardhmes, mjedise këto të përshtatshme për të fikur në mendjen e njeriut çdo lloj dyshimi të natyrës njohëse, për të kontrolluar mendimet, si dhe për të rritur pandjeshmërinë ndaj mendimit alternativ.

Para dy ditësh u publikua edhe raporti përfundimtar i OSBE/ODIHR mbi zgjedhjet e 30 qershorit, me disa gjetje mjaft të rënda, duke e vendosur në pikëpyetje serioze si në aspektin moral por edhe ligjor të gjithë procesin. Si e konsideroni ju këtë raport dhe a do ndikojnë gjetjet e OSBE/ODIHR edhe te “negociatorët” e huaj të krizës sonë të brendshme?

Personalisht kam qenë dhe mbetem i mendimit se, në dallim nga faktorët e brendshëm politikë e shoqëror, të interesuar për të zbuluar të vërtetën, faktori ndërkombëtar institucionet ndërkombëtare, në rastin tonë OSBE/ODHIR, sado të specializuar të jenë në monitorimin e vlerësimin e proceseve zgjedhore, përgjithësisht nuk ia dalin të zbulojnë të vërtetën e korrektësisë apo manovrat tejet të sofistikuara të manipulimit të procesit zgjedhor, aq sa gati mund të thuhet se ndjeshmëria ndërkombëtare ndaj vendit tonë ka prirje standardizimi, për të përfunduar në shpesh në një retorikë të konsumuar. Realiteti shqiptar ka dëshmuar se është më i ndërlikuar, dhe më i copëtuar, se parimet e vetë organizmave ndërkombëtare. Në mjaft raste parimet në bllok, apo rregullat universale të këtyre organizmave, mbeten të papërshtatura në situata specifike të realitetit të koklavitur, dhe jo në pak raste të interpretuara mbi shije dhe ndjesi individuale të përfaqësuesve ndërkombëtarë. Nga ana tjetër, tashmë jemi mësuar se secila forcë politike përpiqet të interpretojë retorikën e përgjithshme ndërkombëtare plot ambiguitete, me gjoja mos ndërhyrjen në punët e brendshme, pra kanë prirjen për t’i interpretuar subjektivisht mesazhet e ndërkombëtarëve, për të mos thënë, për t’i zbërthyer ato së prapthi. Secila forcë politike ka prirjen t’i japë të drejtë vetes, vetëkuptohet duke i mveshur blasfemitë përkatëse me parimet e moralit të shëndoshë, pra në emër të së mirës së përgjithshme, duke u përpjekur t’i veshë, përligjë këto interpretime me argumente objektive e të pranueshme për opinionin dhe për interesat e popullit, si papunësia, varfëria, padrejtësia, morali, thënë ndryshe ku çdo kriter i interesit të ngushtë qoftë material, qoftë promovimit të protagonizmit politik, priret të argumentohet me shkaqet e mësipërme objektive. Sidoqoftë, pavarësisht argumenteve të mësipërme, natyrisht që raportet ndërkombëtare, si dhe ky i fundit, që për hir të së vërtetës është përpjekur t’i shmanget retorikës së konsumuar, ndikojnë në situatën e sotme tejet të koklavitur, por jo sa për të diktuar zgjidhjen magjike.

Në tetor vendet e BE-së do marrin vendimin për hapjen ose jo të negociatave me Shqipërinë, cili mendoni se do jetë vendimi dhe a ndikon situata aktuale në vend për verdiktin që do japin vendet e BE-së? Nëse ndodh që negociatat hapen me Maqedoninë e Veriut dhe jo me Shqipërinë, çfarë do të thotë kjo për vendin tonë?

Natyrisht që ndikon, madje, po të ndodhë do jetë tepër traumatike në nivel shpirtëror, ekonomik, politik e kombëtar. Veçse në këtë vendim kujtoj se ka një rol të ndjeshëm çështja e imazhit në nivel mediatik dhe të opinionit publik ndërkombëtar, i cili rëndom priret për ‘t’i parë ato nën këndvështrime sensacionale, apo ekzotike, që shpesh janë bërë burime opinionesh të deformuara mbi vendin tonë. Pa pretenduar se ne jemi në qendër të vëmendjes dhe se tërë bota e ka mendjen gjithnjë te ne, unë kam bindjen se ka një dallim të ndjeshëm ndërmjet vlerësimit, do të thosha real ose më afër realitetit që kemi ne për vendin tonë dhe perceptimit që kanë të huajt për ne, që pa dashur të them ndonjë gjë të re, i cili është përgjithësisht më negativ se vetë realiteti shqiptar. Sot vazhdon imazhi negativ në një pjesë të opinionit ndërkombëtar për Shqipërinë e shqiptarët, i cili është bërë jo vetëm shkak zhgënjimesh e deziluzionesh, e jo vetëm në planin individual, por dhe një pengesë serioze në planin politik e atë institucional, pasi siç e dimë vendimi për hapjen e negociatave merrte nga parlamentet e secilit vend anëtar dhe se parlamentet nuk janë gjë tjetër veçse zëdhënësit e drejtpërdrejtë të opinionit publik të vendeve të tyre.

“Kreu i qeverisë duhet të shohë përtej fitoreve partiake”

Arben Çejku, analist, ish-ambasador

Kriza politike në vend ka nxitur faktorin ndërkombëtar në disa takime në Shqipëri, ku më i fundit ishte Drejtori për Europën Qendrore e Jugore në Departamentin Amerikan të Shtetit, David Kostelancik, ndërsa priten edhe përfaqësues të lartë të Bungestagut Gjerman. Përse ky përfaqësim i niveleve të larta (deri më tani qëndrimet kanë qenë kryesisht në nivel ambasadorësh), çfarë pritet të ndodhë në vijim?

Këto vizita kanë rëndësinë e tyre në raport me politikën e jashtme të Shqipërisë dhe aspiratën e saj të integrimit. Pavarësisht se vizita të tilla protokollare mund të pasohen edhe nga të tjera në javët në vazhdim, miqtë e Shqipërisë kanë dhënë disa herë mesazhe të qarta për politikën shqiptare. Këto mesazhe lidhen me sfidën e realizimit të një dialogu gjithëpërfshirës me ndjenjën e përgjegjësisë për tejkalimin e krizës dhe pajtimin për tejkalimin e saj me sa më pak kosto. Deri më tani, ajo që ka humbur më shumë nga kriza institucionale dhe politike ka qenë vetë Shqipëria, e cila ka bërë disa hapa mbrapa në raport me vendet e tjera të rajonit.

A jemi praktikisht në një krizë serioze dhe si mendoni, palët politike në vend do gjejnë një zgjidhje mes tyre, apo ajo do vijë qoftë edhe me imponim nga faktori ndërkombëtar? Gjithashtu në çdo krizë, që ka qenë e shpeshtë për vendin tonë zgjidhja ka ardhur e imponuar nga jashtë, por faktet kanë treguar se nuk janë afatgjatë, pasi krizat ripërsëriten. Këtë herë nëse arrihet një marrëveshje do jetë përfundimtare, apo kjo klasë politike mund të rigjenerojë sërish kriza?

Ne jemi prej muajsh në një krizë serioze dhe për fat të keq nuk është bërë asnjë hap progresiv për zgjidhjen e saj. Palët vazhdojnë të qëndrojnë në pozicione të ngurta duke shtuar koston e dëmeve për zhvillimin e vendit në tërësi. Koha për zgjidhjen e saj ishte para qershorit, por edhe tani është emergjencë kombëtare dalja nga kjo spirale e rrezikshme ku ka hyrë vendi. Mazhoranca dhe opozita i kanë patur dhe i kanë kapacitetet e nevojshme për të dialoguar mes tyre, pa nevojën e një ndërmjetësimi nga jashtë. Por nëse partnerët tanë venë re se precedenti ynë mund të shkaktojë modele të ngjashme krizash në vendet e rajonit dhe nëse ata vënë re (siç edhe thuhet nën zë në disa kancelari) se kjo qeveri ka humbur besimin e partneritetit në çështjet sensitive, atëherë nuk përjashtohet një intervenim.

Çdo lloj ndërhyrjeje duhet të marrë në konsideratë histori jo aq pozitive të implementimit të marrëveshjeve nga politikanët shqiptarë. Kjo do të thotë që krahas ndërhyrjes, duhet menduar edhe një ekip monitorimi dhe raportimi rreth zbatueshmërisë së çfarëdo lloji. Tejkalimi i krizës politike në Maqedoni dhe rrugët që u ndoqën për rikthimin e besimit tek institucionet, mund të jetë një shembull që mund të ndiqet edhe në Shqipëri. Çdo zgjidhje që vjen nëpërmjet zgjedhjeve është më e mirë se çfarëdo lloj marrëveshjeje. Sa herë ka patur marrëveshje për zgjidhje, por jo zgjedhje për zgjidhjen, palët kanë humbur besimin dhe mbështetjen e njëra-tjetrës duke rikthyer çdo gjë në pikën e nisjes. Unë kam besim se brenda disa javësh do të kemi një konfigurim më të qartë se si do dalim nga ky qerthull.

Para dy ditësh u publikua edhe raporti përfundimtar i OSBE/ODIHR mbi zgjedhjet e 30 qershorit, me disa gjetje mjaft të rënda, duke e vendosur në pikëpyetje serioze si në aspektin moral por edhe ligjor të gjithë procesin. Si e konsideroni ju këtë raport dhe a do ndikojnë gjetjet e OSBE/ODIHR edhe te “negociatorët” e huaj të krizës sonë të brendshme?

Raporti i OSBE/ODIHR mbi votimet e 30 Qershorit mund të shërbejë si bazë për nisjen e dialogut mes palëve dhe për t’u vënë emrin gjithë problematikave që lidhen me funksionimin e demokracisë në Shqipëri. Pavarësisht retorikës që përdor mazhoranca, ky raport është më shumë se një shuplakë që monitoruesit ndërkombëtar i japin votimit të qershorit. I parë në prizmin e një vendi që do të udhëheqë vitin e ardhshëm pikërisht këtë organizëm (OSBE) Shqipëria shënon një rekord negativ. Prandaj kreu i qeverisë duhet të shohë përtej fitoreve “partiake” dhe të ulet urgjent në dialog me opozitën me qëllim përsëritjen e këtyre zgjedhjeve në një klimë besimi dhe standardi të garantuar.

Në tetor vendet e BE-së do marrin vendimin për hapjen ose jo të negociatave me Shqipërinë, cili mendoni se do jetë vendimi dhe a ndikon situata aktuale në vend për verdiktin që do japin vendet e BE-së? Nëse ndodh që negociatat hapen me Maqedoninë e Veriut dhe jo me Shqipërinë, çfarë do të thotë kjo për vendin?

Deri më tani, për fat të keq nuk kemi ndonjë produkt real që t’ia paraqesim BE dhe vendimmarrjes së saj për të justifikuar marrjen e një “Po”-je. Kjo është pikë së pari, përgjegjësi e qeverisë, e cila po vë për herë të tretë në vështirësi hapjen e negociatave me BE. Në vitin 2013 kemi qenë shumë më pranë sesa tani. Natyrisht edhe opozita mund të bënte më shumë në drejtim të ushtrimit të funksioneve të saj legjitime. Vende mike si Gjermania, janë duke rishqyrtuar mundësinë e dhënies së një “Po”-je me kusht Shqipërinë. Por e gjitha kjo do të varet nga qasja e qeverisë sonë në raport me dështimin e 30 Qershorit. Marrja e një date për Shqipërinë me kushtin e përsëritjes së zgjedhjeve lokale po me një datë të dakordësuar nga mazhoranca dhe opozita do të ishte një sinjal se mazhoranca është gati të udhëheqë një proces pajtimi dhe bashkëpunimi me opozitën. Nëse Tirana zyrtare, pra qeveria jonë, nuk do të ofrojë asgjë konkrete në drejtim të zgjidhjes së krizës, atëherë jam shumë skeptik nëse do te marrim date nga BE. Ndërkohë, Maqedonia po bën një lobim shumë të fortë dhe të koordinuar në Bruksel dhe disa hapa konkretë që ajo ka bërë në drejtim të reformave të brendshme dhe pajtimin me Greqinë, do jenë një bonus. Maqedonia e Veriut është shumë më pranë mundësisë për marrjen e një date për hapjen e negociatave, sesa Shqipëria. Ditët dhe javët në vazhdim, (së paku deri në vizitën e Ramës në Berlin) janë një hapësirë dhe mundësi e artë për Shqipërinë. Le të shfrytëzohet kjo periudhë nga të gjithë në mbështetje të interesit të vendit. Miqtë e Shqipërisë janë aty për të na ndihmuar, por duhet te jemi ne të parët që duhet t’u ofrojmë alternativat e besueshme për tejkalimin e problemeve tona. Mendoj se zoti Rama duhet të nxjerrë mësimet e nevojshme nga dështimet e deritanishme dhe t’i japë vendit një perspektivë europiane siç kërkohet nga brenda dhe jashtë Shqipërisë.

“Sistemi zgjedhor aktual ka nevojë për ndryshim, krizën duhet ta zgjidhim ne”

Gledis Gjipali, ekspert i çështjeve Europiane

Kriza politike në vend ka nxitur faktorin ndërkombëtar në disa takime në Shqipëri, ku më i fundit ishte Drejtori për Europën Qendrore e Jugore në Departamentin Amerikan të Shtetit, David Kostelancik, ndërsa priten edhe përfaqësues të lartë të Bungestagut Gjerman. Përse ky përfaqësim i niveleve të larta (deri më tani qëndrimet kanë qenë kryesisht në nivel ambasadorësh), çfarë pritet të ndodhë në vijim?

Mendoj se është një riangazhim për të kuptuar se ku qëndrojnë palët në pozicionet e tyre, tashmë që zgjedhjet vendore përfunduan, dhe nuk patën ndikim në zgjidhjen e krizës. Me shumë se për të ofruar zgjidhje janë takime për të vlerësuar situatën politike në vend dhe sa te gatshëm do të jenë faktorët politikë për tu ulur në tryezë. Gjithsesi mendoj se faktori ndërkombëtar nuk është tërhequr nga pozicioni i qartë i tyre, që këtë krizë do duhet ta zgjidhin vetë forcat politike shqiptare.

A jemi praktikisht në një krizë serioze dhe si mendoni, palët politike në vend do gjejnë një zgjidhje mes tyre, apo ajo do vijë qoftë edhe me imponim nga faktori ndërkombëtar? Gjithashtu në çdo krizë, që ka qenë e shpeshtë për vendin tonë zgjidhja ka ardhur e imponuar nga jashtë, por faktet kanë treguar se nuk janë afatgjatë, pasi krizat ripërsëriten. Këtë herë nëse arrihet një marrëveshje do jetë përfundimtare, apo kjo klasë politike mund të rigjenerojë sërish kriza?

Këto kriza janë ciklike në politikën shqiptare, dhe për sa kohë nuk cenojnë stabilitetin rajonal, nuk do të ketë një angazhim ndërkombëtar intensiv për ta zgjidhur me çdo kusht këtë krizë të radhës. Klasa politike shqiptare është në një test pjekurie të cilin duhet ta kalojë vetë. Vetëm në këtë mënyrë krijohen garanci që s’do ketë përsëritje të tyre në këtë formë e me këtë shpeshtësi.

Para dy ditësh u publikua edhe raporti përfundimtar i OSBE/ODIHR mbi zgjedhjet e 30 qershorit, me disa gjetje mjaft të rënda, duke e vendosur në pikëpyetje serioze si në aspektin moral por edhe ligjor të gjithë procesin. Si e konsideroni ju këtë raport dhe a do ndikojnë gjetjet e OSBE/ODIHR edhe te “negociatorët” e huaj të krizës sonë të brendshme?

Raporti i ODIHR konfirmoi shqetësimet që ishin trajtuar dhe me parë mbi situatën anormale ku gjysma e spektrit politik nuk merë pjesë në procesin zgjedhor. Në këtë këndvështrim raporti nuk kishte surpriza, dhe trajtimi i situatës është bërë me objektivitet. Raporti mund të ndikojë pozitivisht për ti dhënë shtytje çështjes së reformës zgjedhore e cila duhet të trajtojë shumë elementë problematik të vërejtur në zgjedhjet e viteve të fundit. Mbas ndryshimeve të mëdha të bëra në 2008, nuk ka pasur përmirësime thelbësore të sistemit zgjedhor por vetëm aspekte teknike të cilat nuk kanë reflektuar një hop cilësor e për më tepër krizat e fundit (braktisja e parlamentit dhe zgjedhjeve vendor nga opozita) kanë nxjerrë në pah shumë problematika të tjera që tregojnë se vetëm sistemi aktual ka nevojë të ndryshojë. Besoj se reforma zgjedhore do të jetë një nga elementët kryesorë të “paketës” për zgjidhjen e ngërçit aktual politik.

Në tetor vendet e BE-së do marrin vendimin për hapjen ose jo të negociatave me Shqipërinë, cili mendoni se do jetë vendimi dhe a ndikon situate aktuale në vend për verdiktin që do japin vendet e BE-së? Nëse ndodh që negociatat hapen me Maqedoninë e Veriut dhe jo me Shqipërinë, çfarë do të thotë kjo për vendin tonë?

Shqipëria i ka plotësuar mjaftueshëm kushtet për të nisur bisedimet e anëtarësimit me Bashkimin Europian, dhe për këtë arsye pritshmëritë janë të larta për një vendim pozitiv. Situata e brendshme në Shqipëri nuk ka ndikim të madh për shkak se kushtet kryesore te mbetura kishin te bënin me Reformën në Drejtësi e cila ka hyrë tashme në një rrugë të pakthyeshme zbatimi. Ndërkohë situatat politike në disa prej vendeve anëtarë të BE-së dhe ndjeshmëri specifike të tyre ndaj Shqipërisë do kenë peshën kryesore në vendimmarrjen e tetorit. Nëse vendimi nuk do jetë pozitiv, do të pritet një zhgënjim në përgjithësi i shoqërisë shqiptare nga procesi i integrimit si dhe do sjellë dekurajim të klasës politike për të vazhduar reforma të rëndësishme e angazhuar në dialog. Kjo situatë do reflektohet më pas dhe tek administrata publike që do duhet të zbatojë këto reforma integruese. Pasoja akoma më negative do të kemi nëse për arsye të ndryshme, Maqedonia e Veriut hap negociatat, e Shqipëria kalon praktikisht me grupin e dytë të vendeve që synojnë anëtarësimin, me Kosovën e Bosnjë-Hercegovinën, të cilat siç e dimë kanë problematika të tjera nga vendet e Ballkanit. Në rast të këtij diferencimi do të gjendeshim përballë një zhgënjimi edhe më të madh i cili lë hapësirë në Shqipëri e rajone për ide e veprime që shkojnë në drejtim të kundërt me procesin e integrimit europian.

