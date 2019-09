Raporti i Venecias/ Meta: Zero shqetësim! Do vazhdoj detyrën

Ju sugjerojme

Opinioni paraprak i Komisionit të Venecias doli dje në media edhe pse ai mban datën 29 shtator. Në raport thuhej se “shtyrja e zgjedhjeve pa një bazë të qartë ligjore, është tejkalim i Kushtetutës, por jo shkak për shkarkimin e Presidentit”. Meta u pyet sot në lidhje me këtë rapot paraprak dhe tha se nuk ka asnjë shqetësim, pasi ai nuk e ka shkelur kushtetutën.

“Kam zero koment, sepse eE kam shteruar me kohë edhe si President dhe institucion mbrojtjen e shkëlqyer parimore që i kemi bërë Kushtetutës dhe pluralizmit politik, të drejtës së zgjedhjes sipas Këshillit të Europës, detyrimeve që burojnë nga nga MSA dhe vendimit që ka marrë Gjykata e Strasburgut sepse zgjedhje nuk ka kur nuk ka alternative. Shqetësimi zero. Sepse kam bërë zero shkelje!

A i trembet Venecias kreu i shtetit?

Ilir Meta (qesh): Si mund ti trembet Venecias “Luani i Artë i Venecias”, të paktën për këtë vit. Të jeni të sigurtë se Luani i Artë i Venecias për këtë vit do të jetë siç e ka mbajtur premtimin deri më 24 korrik.

Vazhdoni ti qëndroni kësaj date?

Ilir Meta: Kjo është një gjë ka përfunduar. Askush të mos lodhet dhe të mos merret me datën 11. Nuk ekziston data 11. Data 11 ekziston për ata që duan të zgjasin krizën, ta thellojnë atë dhe që duan të mbulojnë shumë probleme të tjera. Për presidentin Meta ka vetëm një datë të rëndësishme, data 18, në mënyrë që Shqipëria të ketë mundësi të çelë ecë drejt çeljes së negociatave dhe të plotësojë të gjitha detyrimet që janë të qarta dhe qënuk duhet të shtohen më. Apeli im është që të gjithë të përqëndrohen në zgjidhjen e krizës dhe të marrin shembull nga presidenti.

