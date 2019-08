Rashford shënon ndaj Chelsea, feston duke bërë shqiponjën (FOTO)

Ju sugjerojme

Manchester United triumfoi me rezultatin 4-0 kundër Chelsea, në ndeshjen e parë të Premier League.

Ishte Markus Rashford ai i cili hapi sfidën me një gol nga pika e bardhë e penalltisë. Është pikërisht ky episodi i cili po tërheq vëmendjen e të gjithëve, teksa pas shënimit të golit sulmuesi anglez festoi me shqiponjën dykrenare.



Për këtë lloj festimi kaë folur edhe fansat, të cilët nuk kanë nguruar ta pyesin, por edhe të shprehin pakënaqësitë në lidhje me zgjedhjen e Rashford për të festuar me simbolin e shqiponjës dykrenare shqiptare.



Etiketa: Chelsea