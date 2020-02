Rasti i parë me koronavirus edhe në Koraci, pacienti ishte kthyer nga Milano

Ju sugjerojme



Na ndiqni në Facebook mapo.al

Është konfirmuar rasti i parë me koronavirus në Kroaci. Mësohet se bëhet fjalë për një djalë me banim në Zagreb. Ky është rasti i dytë i konfirmuar me koronavirus në Ballkan. I pari ishte në Serbi.

Rasti u konfirmuar nga kryeministri Andrej Plenkoviç, i cili tha se i riu është futur në karantinë dhe po mbahet nën kujdesin e mjekëve.









Ministri i Shëndetësisë Vili Beros konfirmoi se i riu kishte ndejtur gjatë datave 19-21 shkurt në Milano.

“Pacienti është në spitalin e Zagrebit duke u kuruar tek reparti i sëmundjeve infektive. Bëhet fjalë për një djal të ri, i cili është i izoluar dhe në gjendje të mirë shëndetësore për momentin”, tha kreu i qeverisë kroate, në një konferencë për shtyp.

Ndërkohë, Austria ka konfirmuar gjithashtu dy raste me koronavirus në zonën e Tirolit, një qytet kufitar me Italinë, ku autoritetet po përpiqen të fusin virusin nën kontroll.

Etiketa: koronavirus