Reagimi i fortë i Robert Aliajt: Shqipëria është një trup i vdekur

Të shumta ishin reagimet sot në lidhje me votimet. Këtë të fundit e ka komentuar edhe artisti Robert Aliaj i cili në Instagram ka postuar një fletë votimi të një qytetari në të cilën shkruhet: “Dua të vdes”.

Në një Intervistë për Gazetën Mapo një ditë më parë, Aliaj komentoni të njëjtën gjë duke thënë se “Momentalisht, Shqipëria është vendi ideal për të vdekur.

E di pse? Sepse një popull me një mentalitet të tillë që lufton vetëm për bukën e gojës, nuk ka arsye, as nevojë për kulturë, as për të kërkuar ndryshime sociale. I duhet vetëm një furrë buke dhe një nevojtore.”-u shpreh Aliaj për Mapo.

Krahas fotos së publikuar të fletë-votimit të qytetarit Roberti shkruan se ky është besimi i humbur i shqiptarëve, ndërsa shton se Shqipëria është një trup i vdekur dhe shpëlarë nga historia.

‘Kjo është një fletë votimi e plotësuar sot në mengjes, Kjo është zgjedhja e lirë e qytetarit shqiptar që e gjen më me vend të vdesë. Ky është besimi i humbur i shqiptarëve. “SHQIPERIA ËSHË NJË TRUP I VDEKUR, I SHPËLARE NGA HISTORIA SEPSE AJO KA TRADHTUAR GJITHÇKA. SHQIPTARËT SI KRIMBAT QË E BËJNË PLUHUR KUFOMËN E SAJ….’, shkruan Aliaj.

