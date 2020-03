Dekreti i Metës/ Reagon Ambasada Amerikane: Respektoni Venecian

Ju sugjerojme



Ambasada Amerikane në Tiranë, ka reaguar për projekt-opinionin e Venecias, sa i përket dekretit të Presidentit për Gjykatën Kushtetuese.

Ambasada Amerikane thotë se duhet të respektohet Komisioni i Venecias dhe të ruhet konfidencialiteti.









“Nxisim të gjitha palët që të respektojnë procesin e Komisionit të Venecias, përfshi kërkesën për konfidencialitet të projekt-opinionit deri sa të finalizohet. Mirëpresim vendimin e qeverisë për të mos ndërmarrë veprime të mëtejshme lidhur me legjislacionin përkatës derisa opinioni të finalizohet. Po ashtu mirëpresim deklaratën e bërë nga Presidenti Meta gjatë konferencës së tij për shtyp me Presidentin e Bullgarisë, duke afirmuar rëndësinë e një vendimi pozitiv nga BE për të hapur negociatat drejt anëtarësimit për Shqipërinë. Duhet të qëndrojmë të përqendruar tek ajo që ka më shumë rëndësi – sundimi i ligjit dhe e ardhmja e Shqipërisë në Evropë“, – thotë Ambasada Amerikane.

Etiketa: Ambasada Amerikane