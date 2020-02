Reagon ILD: 12 mijë lekë të vjetra bëhen shkak për vetëvrasjen

Ju sugjerojme



Bilbil Hasani, 43-vjeç nga Kukësi, banues në Kamëz, ka varur veten ditën e sotme në burgun nr.313 në Tiranë. I ndjeri po qendronte me masë sigurie në burg, për shkak se kishte vjedhur 12 mijë lekë të vjetra.

Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Artur Metani thekson se do të kryhen të gjitha procedurat për verifikimin e situatës.









“U njoha nga mediat me lajmin e vetëvarjes së 43 vjeçarit B.H., në institucionin e vuajtjes së dënimit 313 në Tiranë, si dhe me pretendimin se i ndjeri po qëndronte me masë sigurie në burg, për shkak se kishte vjedhur 12 mijë lekë të vjetra. Inspektori i Lartë i Drejtësisë po vlerëson rastin për fillimin e verifikimit nëse ka patur vonesa në veprimet procedurale hetimore apo gjyqësore, si dhe nëse ka zbatim të gabuar të ligjit material apo procedural”, deklaroi Metani.

Gjithashtu raportohet se 43-vjeçari është vetëvarur me çarçaf në banjën e qelisë dhe kanë qenë gardianët, që kanë gjetur trupin e tij të pajetë.

