Reagon Sabri Fejzullahu pas tërmetit në Kroaci: Lutem që numri i viktimave të jetë sa më i vogël

View this post on Instagram

Populli dhe politikanet Kroat na kan perkrahur dhe ndihmuar shume ne kohera te veshtira ne Shqiptareve ne Kosove.Lutemi qe te mos kete me fatekeqesi nga ky trmet qe e goditi sot .Gjithe popullit Kroat dhe vllezerve e motrave Shqiptare qe jetojne ne Kroaci Ju shpreh dhimbjen time per kte situat me lutje te Zoti qe te behet mire me sa ma pak viktima e deme materiale