Real Madrid heq dorë nga Neymar? Dy arsyet e forta

Real Madridi ka përjashtuar nënshkrimin me Neymar, sipas gazetës “AS” në edicionin e tyre të ditës së martë. Braziliani shkakton përçarje dhe mosbesim ndaj shokëve të skuadrës dhe bordit të “Los Blancos”, që preferojnë të fokusojnë përpjekjet e tyre në afrimin e partnerit të tij, Kylian Mbappé.

Vendimi, sipas gazetës nga Madridi, është marrë. Pavarësisht se e konsiderojnë atë një nga lojtarët më të mirë në botë dhe në kulmin e galaktikës që Florentino Perez gjithmonë ka pëlqyer kaq shumë, ai shqetësohet për përshtatjen e tij dhe jetën e tij private.

Kontestimi i tij i vazhdueshëm, teksa së fundi akuzohet për përdhunim, e ka vënë atë në pozicionet më të ulëta në listën e preferencave të tifozëve dhe nënshkrimi i tij konsiderohet rrezik i lartë dhe Perez ka vendosur të mos përballet me të.

Wagner Ribero, agjent i Neymar, u takua tre javë më parë në Madrid me Florentino Perezin për të hedhur themelet e një marrëveshjeje të mundshme që, më në fund, “AS” siguron se nuk do të realizohet.

Reali do të fillojë tani për të mbyllur blerjen e Hazard, Jovic dhe Mendy, shtyllat e fazës së re dhe do të përpiqet të afrohet me Mbappé për të arritur një nënshkrim që duket shumë i komplikuar.

Etiketa: Merkato