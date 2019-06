Reflekton dhe Fleckenstein: Shqetësimet e Metës të merren seriozisht

Ju sugjerojme

Ish-eurodeputeti në PE dhe raportuesi për Shqipërisë, Knut Fleckenstain ka folur për situatën politike në Shqipëri. Nga një takim me temë, “Shqipëria dhe perspektiva e saj europiane” në Bruksel, Fleckenstein ka deklaruar se është informuar me vendimin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë për zhdekretimin e datës së zgjedhjeve dhe reagimet e shumta lidhur me këtë vendim.

“Kam lexuar që Presidenti është i shqetësuar për situatën dhe se ajo mund të dalë jashtë kontrollit. Ne duhet ta marrim këtë seriozisht edhe pse ne nuk na takon që të ndërhyjmë në politikën e brendshme të Shqipërisë”, ka deklaruar Fleckenstein.

Kujtojmë se të shtunën e 8 qershorit, Presidenti Ilir Meta vendosi të anulonte zgjedhjet e 30 qershorit, me motivacionin se gara me vetëm një parti politike, në kushtet kur opozita i ka bojkotuar ato, rrezikonte përplasjen civile në vend. Kjo ka sjellë kundërshtinë e mazhorancës, dhe vendimin që kryesocialisti Edi Rama iu shpalli dje të tijëve se PS do të shkarkojë Metën për shkelje të rëndë kushtetuese.

Nga ana tjetër, KQZ rrëzoi Metën duke i hapur rrugë PS në zhvillimin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Por sot PS ka bërë hapa pas pasi nëë rezolutën që ka dërguar në Kuvend, nuk përmendet shkarkimi i Presidentit.

Etiketa: Ilir Meta