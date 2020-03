REFORMA ZGJEDHORE/ A po shkohet drejt shtyrjes së afatit të përfundimit më 15 mars

Ju sugjerojme



Gjiknuri: Ka shumë çështje të pazgjidhura në tavolinë. Mos e shikoni 15 marsin si një datë që ne duhet të kemi draftin. Petrit Vasili: Shtyrjet përtej 15 marsit, shkatërrim i marrëveshjes

Damian Gjiknuri e ka lënë dje të hapur mundësinë për shtyrjen e afatit përfundimtar për reformën zgjedhore. Në përfundim të tryezës për reformën zgjedhore ai u pyet për afatet e këtij komisioni, të cilat përfundojnë në 15 mars. Ai tha se në tavolinën e diskutimit ka shumë çështje të pazgjidhura, por e rëndësishme është dakordësia politike. “Ka shumë çështje të pazgjidhura në tavolinë, por mos e shikoni 15 marsin si një datë që ne duhet të kemi draftin. Në 15 mars është e rëndësishme që të kemi dakordësi politike për të gjitha çështjet. Do ishte mirë që në 15 mars t’i kishim të gjitha gati, por nëse ne kemi një dakordësi për të gjitha çështjet që kemi debate, për mua është sukses i arritur. Ne kemi një vit e ca nga zgjedhjet e radhës, kështu që kemi kohë të mjaftueshme për të përgatitur zgjedhjet siç duhet”, ka deklaruar Gjiknuri.









Vasili: Shtyrja shkatërron marrëveshjen

Nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili bëri një reagim pasdite në lidhje me atë çka la të kuptohet Damian Gjiknuri, se Reforma Zgjedhore mund të shtyhet. Petrit Vasili shkruan se reforma duhet të mbyllet brenda datës 15 mars, dhe nëse ajo shtyhet do të thotë shkatërrim i marrëveshjes mes opozitës dhe palës së qeverisë. Vasili e cilëson këtë skenar “bllokim të qëllimshëm për hapjen e negociatave”. “Reforma Zgjedhore duhet të përfundojë brenda 15 marsit. Shtyrjet përtej 15 marsit, që kërkon të imponojë rilindja do të thotë shkatërrim i marrëveshjes mes opozitës dhe palës së qeverisë. Shkatërrimi i marrëveshjes do të thotë bllokimi i qëllimshëm nga rilindja i hapjes së negociatave për anëtarësim me Bashkimin Europian. Opozita e bashkuar ka paraqitur të gjitha propozimet për Reformën Zgjedhore në Këshillin Politik. Loja e rilindjes me zvarritjet, shtyrjet dhe logjikën e faktit të kryer është lojë, që i ka dalë boja. Bllokimi i reformës ka si qëllim të dëshpëruar bllokimin e zgjidhjes politikes, që nxjerr vendin përfundimisht nga kriza shkatërrimtare. E gjithë përgjegjësia për bllokimin e reformës zgjedhore bie vetëm mbi Edi Ramën dhe rilindjen”, thotë në reagimin e tij Petrit Vasili.

Propozimi i PD

Ndërkohë demokratët kanë hequr dorë nga financimi i partive politike 100% nga buxheti i shtetit, propozim që ishte kundërshtuar më herët edhe nga aleati i saj LSI. Oerd Bylykbashi propozoi ndryshimin e formulës së sigurimit të fondeve në fushatat zgjedhore. Përfituesit e kontratave shtetërore me shumën e mbi 10 milionë lekë nuk do të lejohen të kontribuojnë për partitë. “Opozita e bashkuar ka bërë një propozim të një projektligji që rregullon në mënyrë të plotë financimin e partive. Duhet të jetë një zgjidhje e vetme që garanton transparencë të jetë e plotë dhe të mos ketë asnjë mundësi shmangie. Propozimi ynë është një reduktim drastik, për financimet që merren nga burimet private duke e çuar në standarde ndërkombëtare, 66% financim nga burimet shtetërore dhe 33% nga burimet private, duke vënë në një numër kufizimet për ata që mund të financojnë. Ata që kanë marrë para nga taksat e shqiptarëve, përmes kontratave publike, tendera, koncesione, ata nuk mund të financojnë dhe kush financon subjektet politike nuk mund të marrë për një periudhë të caktuar tendera nga shteti, për të shkëputur kapjen e zgjedhjeve dhe partive politike nga oligarkët”, është shprehur Bylykbashi.

