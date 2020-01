Ref.Zgjedhore, Basha: Rama u detyrua nga ndërkombëtarët të pranojë kushtet e opozitës

Ju sugjerojme

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha u shpreh në konferencën për shtyp nga selia e PD se në tryezën e djeshme të Reformës Zgjedhore, u plotësuan tre kushtet e opozitës.Basha tha se ishte presioni i ndërkombëtarëve ai që detyroi kryeministrin që të pranojë kërkesat e opozitës.

Pavarësisht nga arritja e kësaj marrëveshje, Basha tha se largimi i kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë së tij është emergjencë kombëtare. Opozita do të vijojë përpjekjet për të çuar vendin në zgjedhje të parakohshme, tha Basha.









“Lufta e krimit në politikë, ndëshkimi i krimit elektoral nga Dibra e kudo, ja dy kushte të opozitës së bashkuar. Pavarësisht, propagandës së shfrenuar të atij që për katër vite me radhë u mundua të anashkalojë kushtet e Bundestagut, faktet janë këto: Reforma Zgjedhore nuk do të diktohet nga qeveria e dalë me votat e blera dhe pseduopozita e blerë më paratë e krimit dhe oligarkisë”. Vendimet për Reformën Zgjedhore do merren mes opozitës së bashkuar dhe parlamentit monist+patericat e veta. Këto janë tre kushtet tona,

Këto janë tre konkluzionet e takimit të djeshëm, të cilat u arritën për shkak të presionit ndërkombëtar, për të shtyrë përpara axhendën e shëndoshjes së demokracisë së sëmurë në Shqipëri. Një falënderim për Bundestagun gjerman dhe CDU/CSU, që i dhanë fund një periudhe Edi rë dëmshme, cinike në Shqipëri. Falënderim edhe për ndërkombëtarët në Tiranë, SHBA, BE, në veçanti britanikun, përmes tyre u vu në lëvizje mekanizmi i opozitës”, tha Basha.

Deklarata e plotë

Dita e djeshme shënon edhe hapin e parë për përfundimin me sukses të procesit të diktuar nga udhërrëfyesi të Bundestagut që do ta çojë Shqipërinë drejt zgjedhjeve parlamentare të lira dhe të ndershme; vlerësimit të procesit farsë dhe ilegjitim të 30 qershorit dhe zgjedhjeve lokale në një ditë me zgjedhjet parlamentare, vënies në funksion të plotë të drejtësisë të pavarur që nuk mbron, por ndëshkon qeveritarët e korruptuar dhe krimin e organizuar; ndëshkimin e krimit elektoral nga Dibra në zgjedhjet e vitit 2017 e kudo. Dhe, në këtë mënyrë, do të sigurojë për shqiptarët hapjen e negociatave me gjithë benefitet që kjo sjell, në kuptimin politik, shoqëror, ekonomik dhe financiar për qytetarët shqiptarë kudo ku janë.

Pavarësisht prej propagandës së shfrenuar të atij që, për katër muaj me radhë, u mundua të anashkalojë kushtet e Bundestagut dhe të diktojë një farso-reformë me një farso-parlament dhe një farso-opozitë, faktet janë këto:

1. Reforma Zgjedhore nuk do të diktohet nga qeveria e dalë me votat e blera dhe pseudo-opozita e blerë me paratë e krimit dhe të oligarkisë.

2. Vendimet për reformën zgjedhore do të merren me konsensus midis dy palëve- opozitës së bashkuar dhe parlamentit monist, plus patericat e veta

3. parlamenti vetëm do të noterizojë formalisht marrëveshjet e tryezës politike, nga e cila vendimet do të dalin me konsensus.

Këto janë tre kushtet që opozita e bashkuar vendosi në tetor, vetëm javë apo ditë pas rezolutës së Bundestagut. Këto janë tre kushtet me të cilat u mandatuan përfaqësuesit e opozitës së bashkuar. Këto janë tre konkluzionet e takimit të djeshëm midis palëve, konkluzione të cilat u arritën jo për shkak të vullnetit të mirë të palës tjetër, por për shkak të presionit ndërkombëtar, për të shtyrë përpara axhendën e shëndoshjes së demokracisë së sëmurë në Shqipëri, dhënies fund shtetit të falemintuar dhe të dështuar të qeverisë korruptuar të Edi Ramës dhe dhënies së shanseve dhe mundësi të njëjta shqiptarë si çdo qytetar tjetër në Europë.

Për këtë arsye dua ta nis këtë bashkëbisedim me një falënderim të thellë për, në radhë të parë, Bundestagun Gjerman, jo vetëm për partinë tonë simotër CDU/CSU të Angela Merkel, por edhe partinë tjetër Social Demokratët gjermanë, të cilët me përgjegjëshmëri të lartë i dhanë fund një periudhe të dëmshme, heshtje, cinike dhe mospërfillje të problematikave të thella të demokracisë shqipatre për hir të një stabilitet të shtirë dhe kuptuan se gremina, në të cilën po e çonte vendin autokracia e inkriminuar e Edi Ramës, do të kishte pasoja të rënda jo vetëm për shiqptarët, por edhe për rajonin dhe për Europën, pasoja të cilat filluan të ndihen si në aventurat rajonale që mund ta zhysnin Ballkanin në luftë ashtu edhe në valët e emigracionit që kanë pushtuar me numra të pakrahasueshëm edhe me vende ku ka luftë apo luftë civile në Europën Perëndimore, për shkak të emigracionit si një nga shprehjet e dëshpërimit, ku është zhytur Shqipëria, nën qeverisjen e dështuar të Edi Ramës. Falënderimi i parë i takon Bundestagut Gjerman e në veçanti Kristian Demokratëve dhe Kristian Socialëve gjermanë të cilët edhe në fjalët e vetë, krerët aktualë të qeverisë janë njerëzit më të informuar për çfarë ka ngjarë dhe po ngjet në Shiqperi.

Falenderim kam edhe për komunitetin ndërkombëtar dhe përfaqësuesit e tyre në Tiranë, për SHBA dhe BE, vendet anëtarë të BE dhe, në veçanti për ambasadorin britanik, Duncan Norman, përmes së cilit u vu në lëvizje mekanizmi i cili çoi në plotësimin e tre kërkesave të opozitës, pavarësisht se me katër muaj vonesë.

Sot jam këtu për të garantuar se, në radhë të parë, qytetarët shqiptarë, demokratët, mbështetësit e opozitës së bashkuar, socialistët e zhgënjyer, trishtuar dhe të dëshpëruar nga metamorfoza e partisë së tyre në një grupim që mbron interesat e krimit dhe të oligarkisë e, në veçanti, rininë shqiptare se procesi që do të nisim ka një dhe vetëm një qëllim: Të kthejë lirinë e votës, të kthejë mundësinë që çdo shiqptar, përmes votës të tij dhe të saj, të vendosë që sot e tutje qeverinë që do, parlamentin që do, kryebashkiakët që do dhe t’i shkarkojë ata me votë të lirë, siç ndodh, pavarësisht prej ndonjë mangësie, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut e kudo tjetër në rajon, siç ndodh e duhet të ndodhë në çdo vend në rajon.

