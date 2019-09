Reforma zgjedhore/ Opozita pranon ftesën e OSBE, ulet në tryezë me PS

Ju sugjerojme

Opozita do të ulet në tryezën për reformën zgjedhore, që do të mbahet të mërkurën. Pas takimit mes kreut të PD, Lulzim Basha dhe aleatëve u vendos që të ulen në tryezë me Partinë Socialiste.

Mësohet se ata që do të përfaqësojnë opozitën në nivel teknik, në konferencën për Reformën Zgjedhore janë: Ivi Kaso i PD-së, Muharrem Caka i LSI-së dhe Arjan Madhi i PR-së.



Deklarata

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi është shprehur për mediat pas takimit në selinë e PD, se opozita nuk ka qenë kurrë pengesë për zgjidhjen e krizës.

“Kemi vendosur që të përfaqësohemi me ekspertë, dhe do të mbajmë qendrimin tonë në këtë tryezë. Sa i përket krizës, problemi ka qenë kryeministri për zgjidhjen e saj, opozita ka qenë për institucionalizimin e dialogut.

Opozita ka qenë gjithnjë e gatshme, jo për të zgjidhur krizën personale, por për të ecur para dhe për të hapur me urgjencë negociatat me BE, dhe ne po vazhdojmë punën me të gjithë aleatët për përgatitjen e paketës antikrizë”, tha Kryemadhi.

