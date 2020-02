Reforma Zgjedhore/ Shfaqet krisja e parë e dialogut mes mazhorancës dhe opozitës

Ju sugjerojme



Na ndiqni në Facebook mapo.al

Mazhoranca nuk ka pranuar imunitetin ndaj vettingut të propozuar nga opozita, për gjyqtarët që do jenë pjesë e trupës së kolegjit zgjedhor. PD është e mendimit se kjo masë do shmangte presionin ndaj tyre. Mazhoranca shprehet se një propozim i tillë cenon Reformën në Drejtësi.

Dy ndryshime që PD i konsideron si thelbësore për mbarëvajtjen e zgjedhjeve po kundërshtohen nga mazhoranca, duke rrezikuar dështimin e reformës zgjedhore. Dje mazhoranca nuk ka pranuar imunitetin ndaj vettingut të propozuar nga opozita, për gjyqtarët që do jenë pjesë e trupës së kolegjit zgjedhor. Sipas këtij propozimi, për një periudhë 4-vjeçare ndaj gjyqtarëve të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor nuk mund të merret asnjë masë administrative si dhe nuk mund t’i nënshtrohen procesit të vettingut. “Ajo që ne propozojmë është që të gjithë ata që nuk i janë nënshtruar ende procesit të vettingut, dhe të gjithë ata që e kanë mbaruar procesin e vettingut, pra ata që nuk janë të zënë në kurth, të jenë gjyqtarët që të zgjidhen me short dhe më pas, për një periudhë të caktuar, ata të mbrohen nga presioni politik dhe në fund të procesit kur të kenë mbaruar mandatin t’iu nënshtrohen të gjitha rregullave të vettingut në mënyrë që të jenë të pastër para shqiptarëve”, tha Oerd Bylykbashi, përfaqësues i PD-së në Këshillin Politik.









Kundërshtimi

Por propozimi i PD, është kundërshtuar nga pjesëtarët e mazhorancës në këshillin politik. Damian Gjiknuri menjëherë pas përfundimit të takimit u shpreh se rezervat që PD ka ndaj Reformës në Drejtësi nuk mund të zgjidhen në tryezën e reformës zgjedhore. “Me keqardhje konstatuam disa propozime të cilat për mendimin tonë kërkojnë rishikim, sepse nuk mund të vëmë në pikëpyetje të gjithë reformën në drejtësi apo të krijojmë një sistem që është i imunizuar nga procesi. Pra, ne jemi të gatshëm që të gjejmë kompromis duke respektuar parimet kushtetuese dhe të mirat dhe produktet e Reformës në Drejtësi. Jo hallet politike që kemi me drejtësinë t’i kthejmë në tryezën e reformës zgjedhore”.

Bëhet fjalë për 15 emra gjyqtarësh që do të përzgjidhen si trupa e cila do të rrgjykojë zgjedhjet e përgjithshme dhe ato vendore për katër vitet e ardhshme. Sipas këtij propozimi përgjatë kësaj kohe gjyqtari që është pjesë e kësaj trupe nuk mund t’i nënshtrohet hetimit apo procedimit disiplinor nga KPK, nuk mund të lëvizet nga detyra në mënyrë të përkohshme apo të përhershme, dhe as nuk mund të ngrihet në detyrë, nuk mund t’iu nënshtrohet masave parandaluese ose ndëshkuese që parashikohen në paketën anti-KÇK të qeverisë, ku e njëjta gjë vlen dhe për pasuritë e tij. Opozita është e mendimit se qoftë procesi i vettingut, qoftë paketa anti-KÇK, po përdoren nga ana e qeverisë si mjete presioni ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, që sipas saj nuk iu binden urdhrave të qeverisë.

Qeveria tranzitore

Ndërkohë ka shfaqur dhe një herë kundërshtitë për qeverinë kujdestare 100-ditore, edhe kjo pjesë e paketës së propozimeve të partisë demokratike. Gjiknuri ka përsëritur qëndrimin se PD atë që nuk mundi dot ta marrë në rrugë, s’mund ta marrë në tavolinë. Qeveria tranzitore do bënte që zgjedhjet të zhvilloheshin pa Edi Ramën, një kërkesë e kahershme kjo e PD-së që nga zgjedhjet parlamentare të vitit 2017, por dhe ato vendore të vitit 2019. Kodi zgjedhor ishte dhe arsyeja që opozita u ul në dialog me mazhorancën, por që kjo e fundit s’po i përmbahet parimit “ju propozoni, unë firmos” siç do deklaronte Edi Rama para zgjedhjeve vendore të vitit 2019, kur opozita deklaronte se nuk do hynte në zgjedhje pa Ramën kryeministër, dhe kur u hodhën dhe idetë për ndryshimet në Kodin Zgjedhor aktual.

Për opozitën, kriza politika mban emrin e Edi Ramës

Në zgjedhje të parakohshme apo jo, nyja gordiane e krizës politike për opozitën vazhdon të mbetet emri i Edi Ramës, si kryeministër. Në rast se mazhoranca nuk pranon të pranojë qeverinë tranzitore 100 ditë para zgjedhjeve atëherë nuk është çudi që reforma zgjedhore të dështojë. Opozita, në funksion të ikjes së Edi Ramës, nuk pranoi të hynte zgjedhjet lokale të vitit 2019, ndërkohë që prej një viti ka dorëzuar dhe mandatet. Edi Rama tani që po flasim i ka të gjitha pushtetet, dhe natyrisht do ishte e vështirë për të që të pranonte një zgjidhje të tillë.

Rama akuzohet nga opozita për manipulim sistematik zgjedhjesh që nga viti 2015 kur zhvilloi zgjedhjet lokale. Duket se në funksion të këtij kushti, opozita ka hequr dorë për momentin dhe nga reforma territoriale, një reformë e cila e favorizon dukshëm mazhorancën në zgjedhje, qofshin këto të përgjithshme apo lokale. Reforma zgjedhore u përshëndet dhe nga faktori ndërkombëtar, por duket se një tjetër ngërç do shfaqet në horizont. Nga ana tjetër kjo reformë është cilësuar si jo pak e rëndësishme dhe për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian.

Opozita e di fare mirë se në kushtet që është Rama, nuk ka vend për shumë zgjidhje, por sërish s’ka asnjë siguri se socialistët do e pranojnë këtë propozim. Me emrin e tij (Ramës) ata kanë të lidhura ngushtësisht suksesin apo dështimin në zgjedhje. Pranimi i këtij kushti në kodin zgjedhor, do rriste pikët e Bashës në elektorat, por kjo gjë s’do të ndodhte me Ramën. Ai deri më tani pavarësisht punëve të pambaruara, vazhdon të mbajë karikuar elektoratin me idenë e politikanit që nuk tërhiqet. Por do vazhdojë ta mbajë veshur këtë aureolë? Kjo mbetet për t’u parë!

Disa nga Propozimet e PD-së për ndryshimet në Kodin Zgjedhor

Roli i policisë në zgjedhje

Për të siguruar besimin e subjekteve zgjedhore në funksionimin e paanshëm të Policisë së Shtetit, përjashtimisht nga rregullat e parashikuara në nenin 13 të ligjit nr. 108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, i ndryshuar, 100 ditë (njëqind) ditë përpara datës së zgjedhjeve, ministri i Brendshëm në Qeverinë Kujdestare të zgjedhjeve, i caktuar sipas përcaktimeve të bëra në ligjin për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave, emëron drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit.

KQZ pajis me sistem monitorimi me kamera të gjitha qendrat e votimit. Në këtë sistem monitorimi kanë akses KQZ dhe salla operative e policisë së shtetit, që monitoron procesin zgjedhor.

Roli i prokurorisë

Drejtuesi i prokurorisë organizon punën dhe merr masat e nevojshme për mirëfunksionimin e prokurorisë në periudhën zgjedhore, si dhe garanton zbatimin korrekt të udhëzimit të Prokurorit të Përgjithshëm që lidhet me periudhën zgjedhore

Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme, brenda dy javëve nga caktimi i datës së zgjedhjeve: nxjerr udhëzim për procedurat administrative të veçanta gjatë periudhës zgjedhore; rivlerëson dhe nëse është e nevojshme rishikon rregulloren e funksionimit të Prokurorisë së Posaçme; miraton rregulloret e nxjerra nga Drejtori i BKH-së që lidhen me hetimin e veprave penale në kompetencë të Prokurorisë së Posaçme.

Etiketa: Reforma Zgjedhore