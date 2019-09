Ju sugjerojme

Tjetër tërmet me epiqendër detin Adriatik. Lëkundjet janë ndjerë në Durrës, Tiranë dhe Lezhë. Qendra Europiane e Sizmiologjisë bën të ditur se tërmeti ka qenë me magnitudë 4.4 ballë. Lëkundja e fundit ka qenë në orën 18:10 minuta me orën lokale.

Intensiteti i lëkundjeve të tërmetit është në rënie. Më i forti u regjistrua në orën 16:04 minuta prej 5.8 ballë, i shoqëruar nga një tjetër me magnitudë 5.2 ballë në orën 16:15 minuta.

Etiketa: termet ne tirane