Reja: Ja ç’duhet bërë për të fituar, po humbëm e ardhmja në diskutim

Ju sugjerojme

Nga Franca tek Islanda. Nga “ferri” në kryeqytetin francez, tek autokritika e mundshme dhe e pritshme në shtëpi. Kuqezinjtë e drejtuar nga Edoardo Reja gjenden në një moment mjaft delikat të eliminatoreve të “Euro 2020”, në grupin H. Presioni mbi ta është i madh, ndaj nesër, në “Elbasan Arena”, kanë mundësinë të tregojnë sa vlejnë. Trajneri Reja ka dalë në konferencë për shtyp, bashkë me Elseid Hysajn, duke analizuar situatën:



“Kur kam ardhur kam pasur në mendje skemën 3-5-2 dhe po e aplikojmë. Kundër Islandës çeduam pak, ndaj Moldavisë fituam, ndërsa me Francën nuk mund të bësh krahasime, sepse ka lojtarë me nivelin më të lartë, si kampionë bote. Më pëlqen kjo skemë, sepse ekipi mbron, por edhe sulmon. Me 2 sulmues, edhe lojtarët e krahëve të mesfushës janë më prezent në zonën e kundërshtarit. Në Francë kishim gjithmonë 3-4 lojtarë në zonë.

Nuk janë vetëm skemat me rëndësi, por edhe ata që e aplikojnë lojën. Edhe mbrojtësit duhet të dalin përpara, të jenë agresivë e mbështetës ndaj mesfushës. Duhet të dini se kur je me 3 në prapavijë, mbrohet gjithmonë me 4, sepse kjo skemë që këtu shkallëzohet. Me Francën bëmë mirë në pjesën e dytë, duke kaluar Roshin përpara dhe Ismajlin në krah. Patëm më shumë ekuilibër, por ndeshja ishte kompromentuar tashmë. 3-5-2 nuk është model loje mbrojtëse, mund të të japë garanci në qendër, por edhe krahët sulmojnë. Hysaj me Moldavinë praktikisht ishte mesfushor krahu. Na munguan golat, por rastet i krijuam.

Me Francën kam kërkuar që të bëjmë presing lart. Raporti sulm-mbrojtje nuk ishte ai që duhej. Hysaj dhe Roshi avancuan pak më shumë, duke bërë disa inkursione në krahë. Ndeshja me Islandën? Kjo do të jetë sfida jonë më deçizive, do të tregojë nëse do ta vazhdojmë ëndrrën tonë europiane. Normalisht, në rast se nuk fitojmë, do t’i minimizojmë mundësitë për t’u kualifikaur. Do të luajmë tri ndeshje në shtëpi, ndaj duhet ta shfrytëzojmë faktorin-fushë. Kalendari na favorizon për të bërë më të mirën. Do të japim më të mirën në fushë. Nesër na duhet të japim 200% për të marrë fitoren.

E ardhmja ime? Çdo trajner, në rast humbjeje vihet në diskutim. Ne kemi një grup lojtarësh shumë cilësorë. Kemi një bashkëpunim të mirë, kemi një akord me lojtarët, stafin dhe presidentin. Unë besoj se po jap maksimumin, duke rritur dhe përdorur vlerat e këtyre futbollistëve. Por, për më shumë pyesni presidentin.”

Lexo edhe:

Etiketa: edi reja