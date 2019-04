Reja: Kisha mundësi pune në Itali, por doja një kombëtare

Ju sugjerojme

Është duke u mbajtur në ambientet e Federatës Shqiptare të Futbollit konferenca për shtyp për prezantimin e trajnerit të ri të Kombëtares, Edi Reja që do të zëvendësojë Kristian Panuçin.

Në ketë konferencë është i pranishëm edhe presidenti i FSHF-së, Armand Duka.

Edi Reja:

“Kisha mundësi të punoja në Itali, por kisha dëshirë të drejtoja një kombëtare dhe ja ku erdhi rasti të drejtoj Shqipërinë. Dua të përshëndes Panuçin për punën që ka bërë, më vjen keq që u largua. Duka më telefonoi pas shkarkimit të Panuçit dhe jam krenar për këtë ofertë.”

Armand Duka:

Federata ka limite në financë, por zgjodhi një trajner ekspert…

“Mendoj se kemi bërë më të mirën. Pasi të përfundojë do të shohim nëse kemi bërë mirë apo keq. Një trajner me eksperiencë, besoj se do të japi atë që ka nevojë ekipi ynë. Kemi lojtarë cilësorë. Kanë nevojë për një ekspertizë, për një motiv dhe besoj se Reja i ka cilësitë për ta bërë këtë.”

Reja: Nuk ka të bëjë fare ana financiare. Kalon në plan të dytë për mua. E rëndësishme është të ndërtojmë një grup që të identikojë kombin.”

Thatë që pranoni të punoni me afat të shkurtër…

“Të shikojmë sepse nëse funksionon projekti, do të varet nga federata. Nuk është problem. Kemi një objektiv të qartë, të shkojmë në Europian dhe të bëjmë figurë të mirë. Ka shumë ndeshje, për mua, për skuadrën dhe për të gjithë.”

Armand Duka

E vërteta në Shkodër?

“Jemi takuar pas ndeshjes, patjetër që i kam kërkuar një opinion, e njihni Shqipërinë, e keni parë më parë. Pa e menduar se do të jetë ai trajner i Shqipërisë. Pastaj kemi folur në telefon, jemi takuar në Bolonja. Gjëja që më ka bindur më shumë që besoj se është zgjidhje e duhur është eksperienca e madhe dhe mënyra si i ka trajtuar problemet. Kishte informacion për të gjithë futbollistët që janë jo vetëm në kombëtare, por edhe rreth e rrotull”.-përfundoi Duka

loading...

Etiketa: Armand Duka