Reja me dy surpriza, Franca plot yje, kuqezinjtë presin sfidën

Shqipëria dhe Franca kanë publikuar formacionet që do të zbresin në fushë në 20:45. Trajneri kuqezi, Edoardo Reja ka preferuar që nga minuta e parë të luajë Keidi Bare dhe Taulant Xhaka ta nisë nga stoli. Titullar është edhe Odise Roshi, i cili pritet të luajë duke u ndërruar në krah me Elseid Hysajn, ndërsa në sulm mbetet dyshja Uzuni-Balaj.

Në anën tjetër Deschamps do e nisë me skemën 4-2-3-1, ashtu siç u paralajmërua në majë të sulmit do jetë Giroud, ndërsa pas tij Griezmann-Lemar-Coma. Në mesfushë Matuidi dhe Tolisso.

Shqipëria si gjithnjë nuk do të jetë vetëm në rrugëtimin e saj, teksa edhe njëherë do të ketë me vete tifozët besnikë të Kombëtares, grupimin “Tifozat Kuq e Zi”, të cilët kanë mbërritur në Paris.

Bashkë me ta, priten shumë shqiptarë të tjerë, që do të jenë prezentë në stadiumin gjigant “Stade de France”, ku kuqezinjtë e Edi Rejas do të përballen me “gjelat” e Deschamps.

Sipas përllogaritjeve të para, në sektorin mik janë shitur më shumë se 1500 bileta, ndërsa shumë shqiptarë do të jenë prezentë në sektorët e tjerë të impiantit prej 82 mijë vendesh.

Etiketa: edy reja