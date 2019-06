Reja: Tani kemi një skuadër të vërtetë, në Elbasan me 3-4 ndryshime

Ju sugjerojme

Trajneri i Shqipërisë, Edy Reja, është paraqitur sot para gazetarëve për të folur në prag të sfidës kundër Moldavisë (të martën në mbrëmje në Elbasan), që shënon edhe debutimin shtëpiak të trajnerit italian.

Lidhja mbrojtje-sulm: “Unë nuk pashë probleme në mbrojtje dhe në sulm, por jam dakord që lidhja mes tyre është një problem, duhet punuar për një koordinim sa më të mirë. Pozicionet ishin të përshtatshme, por patëm pak vështirësi në pasimin e fundit. Po përmirësohemi në lëvizje, në lojë ofensive, tani duhet konkretizuar puna që kemi bërë, sepse në mbrojtje luajtëm një ndeshje të shkëlqyer, Islanda e goditi vetëm një herë portën tonë dhe shënoi.

Ndryshimet e paralajmëruara: “Është ende herët për të vendosur. Do të shoh formën fizike, dikush mund të pushojë, sepse i kemi rolet të dubluara dhe vetëm ata që janë në 100% do të luajnë. E kam një ide, por të shohim, duhen edhe 24 orë deri në momentin e ndeshjes. Mund të bëj ndryshime, 3-4 e shumta, në mesfushë dhe në sulm mund të pushojnë disa lojtarë, sepse lojtarët u lodhën shumë duke sulmuar e mbrojtur”.

Mavraj?- “Nuk e di a do jetë nga fillimi. Në fillim do ua them atyre formacionin, pastaj shtypi, sepse kështu e kam zakon, nuk është mungesë vlerësimi për mediat”.

Skema: “Mendoj se ia dolëm mbanë të gjenim ekuilibër në aspektin mbrojtës, mungon ende zgjidhja për lojën ofensive. Na mungojnë mesfushorët e aftë të futin topa drejt sulmit, në qendër dhe nga krahët. Gjithsesi, raste krijuam, por ajo që ra në sy ishin pasimet e pakta për sulmuesit dhe pres më shumë, sepse kjo skuadër i ka të gjitha mundësitë”.

Formacioni: “Kemi Uzunin, Sadikun që janë gati, edhe në mesfushë kemi alternativa të freskëta dhe mund të bëj një ndryshim. Në prapavijë e shumta një ndryshim do bëj, sepse luajtëm mirë. Në sulm mund të luajmë me Uzuni e Sadiku, ose Uzuni dhe një nga sulmuesit që luajti në Islandë, por Sadiku e njeh mirë portën dhe di të shënojë”.

Moldavia: “Të gjithë rivalët janë të frikshëm, nuk ka rivalë të lehtë, nuk mund të luajmë me idenë që jemi superiorë, duhet ta tregojmë në fushë a jemi superiorë. Në Islandë pashë një Shqipëri me personalitet, që e sulmoi kundërshtarin. Pres të njëjtën paraqitje edhe ndaj Moldavisë, me respekt dhe pa frikë për askënd. Në futboll gjithçka mund të ndodhë, por nëse luajmë mirë, mund t’i kthejmë episodet në favorin tonë”.

Goli i pësuar shumë lehtë: “Në realitet Islanda luajti vetëm me topa të gjatë në zonë dhe pati fat me atë gol që shënoi, ndërsa ne nuk konkretizuam, por do rritemi. Nuk mund të pretendojmë rezultate të mëdha menjëherë, duhet pak durim, por rruga është e duhura. Skuadra është kompakte dhe ka një fizionomi, tani kemi një skuadër e vërtetë. Jo gjithçka mund të jetë perfekte, por jemi në rrugën e duhur”.

Problemet: “Nuk i zgjidh dot për një javë a 15 ditë. Do bëjmë maksimumin, po rritemi dhe në krahasim me ndeshjet e mëparshme kemi luajtur më mirë, besoj se jemi dakord për këtë pjesë. Është e qartë që nëse nuk vijnë rezultatet do kritikohem unë, por dua që njerëzit nesër të vijnë në stadium e të na mbështetin, duke pasur durim edhe nëse gjërat nuk shkojnë si duhet në ndonjë moment”.

Objektivi: “Është ai që të përmirësohemi. Kemi ende shumë ndeshje, nëse i fitojmë të gjitha është e qartë që mund ta themi fjalën tonë. Në çdo ndeshje do të shkojmë për fitore, këtë dua nga skuadra. Nëse e bëjmë këtë, do ishte arritje e madhe, pastaj rezultatet në fushë varen edhe nga episodet. Le të japim më të mirën tonë në çdo ndeshje, llogaritë bëhen më tutje”.

Fitorja e detyruar, presion shtesë? “Nuk mund ta parashikoj rezultatin, ne kemi synim të luajmë mirë dhe të fitojmë, për të mos marrë goditje në aspektin moral. Lojtarët duhet të ndihen të kënaqur me atë që po bëjnë dhe fitoret ndihmojnë shumë për të vijuar në rrugën e nisur”.

Kombëtarja dhe ndryshimi nga klubet: “Është ndryshe, në kombëtare nuk ke kohë të bësh punën e përditshme që bën në klub. Megjithatë, skuadra është paraqitur me shumë dëshirë dhe është vënë në dispozicion. Janë të gjithë lojtarë profesionistë, shumë prej tyre luajnë në Itali, por edhe në kampionate të tjera dhe kanë filozofi të ndryshme futbolli, Zvicër, Kroaci, Gjermani, Itali. Unë duhet të gjej mënyrën për t’i ndërthurur si duhet filozofitë e tyre të lojës, pastaj jemi në Ballkan dhe është pak e vështirë të punosh qetë në aspektin psikologjik (qesh).

Kapiteni: “Nuk ekziston si problem. Është Mavraj kapiteni, në mungesë të tij është Hysaj, kjo është zgjedhja përfundimtare për mua dhe është vendosur prej kohësh”.

Etiketa: edi reja