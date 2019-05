Rekomandimi i KE/ Rama: Shqipëria i ka kryer me sukses detyrat

Kryeministri Edi Rama ka reaguar në Twitter, teksa në Bruksel prezantohet progres-raporti për Shqipërinë dhe vendet e tjera të Ballkanit Perendimor. Rama është optimist dhe deklaron:



“Rekomandimi pozitiv pa kushte i Komisionit Europian për çeljen zyrtare të negociatave për anëtarësim të Shqipërisë me Bashkimin Europian, konfirmon se Shqipëria i ka kryer me sukses detyrat e shtëpisë në këtë process. Në 15.00 komunikim i përbashkët publik me ambasadorin e BE në Tiranë”.