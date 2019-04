Rekord Guiness/ Historia e gruas 39-vjeçare që ka 38 fëmijë

Ju sugjerojme

Mund t’ju duket e pabesueshme, por është mëse e vërtetë. Mariam Nabatanzi ka plot 38 fëmijë. Ajo lindi binjakë një vit pasi u martua, kur ishte vetëm 12 vjeçe. Në pesë shtatzënitë e tjera bëri vetëm binjakë. Më pas pati 9 shtatzëni. Ndër to, katër i kishte me trinjakë dhe pesë me katërnjakë. Pas lindjes së binjakeve të saj të parë, Nabatanzi shkoi tek një mjek i cili i tha asaj se kishte vezore jashtëzakonisht të mëdha. 39-vjeçarja nga Uganda u braktis nga burri i saj, duke e lënë atë të vetme për të rritur 38 fëmijë.

Etiketa: 39-vjecarja me 38 femije