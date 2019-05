Reperi shqiptar i propozon martesë këngëtares së famshme

Ju sugjerojme

Reperi shqiptar Gashi duket se e adhuron këngëtaren britanike Adele, deri në atë pikë sa dëshiron të martohet një ditë me të. Diva e muzikës u divorcua nga bashkëshorti i saj Simon Konecki pas tetë vitesh sëbashku. Mirëpo, Gashi duket se është mjaft i lumtur për këtë fakt.“Një ditë do të martohem me ty”- ka shkruar krahas fotos së publikuar në “Instagram”, ku shfaqet këngëtarja Adele.

Kujtojmë se Gashi solli disa muaj më parë bashkëpunimin me reperin Ledri Vula, “That’s mine”, e cila u pëlqye shumë dhe u kthye menjëherë në hit. Ai solli gjithashtu hitin me reperin e famshëm G-Eazy, “My Year”, me të cilën po identifikohet tanimë si artist anembanë botës.

