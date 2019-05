Reperja i blen vajzës 10 muajshe byzylyk me vlerë 80 mijë $

Ju sugjerojme

Reperja Cardi B ka një pasuri me vlerë 8 milionë dollarësh dhe kur bëhet fjalë për Kulture nuk kursehet aspak. Cardi i ka blerë së fundmi vajzës së saj 10 muajshe një byzylyk me diamante me vlerë 80.000 dollarë.

27-vjeçarja nuk i rezistoi dot tundimit për të postuar një fotografi në rrjetin social “Instagram”, ku dukej bizhuteria në dorën e Kulture. E megjithatë, u pendua brenda pak çasteve, duke e fshirë nga llogaria e saj personale.

Reperja nuk ka qenë gjithnjë e pasur; ajo filloi të merrej me striptizëm në moshën 19 -vjeçare për t’i shpëtuar jo vetëm varfërisë por edhe dhunës në familje. Por, ajo gjithmonë ka folur hapur për të shkuarën e saj.

Etiketa: Cardi B