Reperja shqiptare kritikon Beben: Humb fytyrën dhe moralin për pare

Gjira Kajtazi është një ndër reperet e para shqiptare, e cila ka disa vite që është shkëputur nga muzika. Së fundmi ajo ka zgjedhur të bëjë një koment përsa i përket karrierës dhe fotove të Bebe Rexhës.



Në imazhin ku shfaqet topless me tanga duke bërë spërkatën, Gjira thotë se Bebe po humb moralin për famë.



“S’ja vlen me hup ftyrën dhe moralin për pare dhe famë. U bo bajat me këto b*thë e c*ca. M’ka marrë malli me ngu një këngë me vëmendje se pe di mo që krejt kanë pare e “Gucci” dhe arsyeja pse ndryshe nuk dhezin jeni ju! MEdiat dhe populli, ndërrojeni nivelin dhe kërkesat!” – shkruajti Gjira.

