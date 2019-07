Reportazhi i gazetës holandeze: Kutitë e votimit mbetën bosh

Ju sugjerojme

Nuk pati dhunë gjatë zgjedhjeve lokale në Shqipëri. Por për shkak të bojkotit të opozitës, kaosi politik vazhdon, shkruan një prej gazetave më të mëdha në Holandë, Trouw

Nga Thijs Kettins

Jashtë qendrës së votimit me numër 2180, një kalë i parkuar është e vetmja shenjë jete në orët e fundit të mëngjesit të së dielës. Është qetësi në godinën që zakonisht shërben si qendër mjekësore në qytetin e Kavajës. Anëtarët e qendrës së votimit, katër burra dhe një grua, rrinë të rreshtuar pas tavolinës. Ata e theksojnë: nuk është një stuhi. “Nga 748 persona me të drejtë vote, 16 kanë votuar deri më tani,” thotë Ervin Nauni. Ai tregon një kuti të madhe transparente me disa letra të verdha në të. “Kushedi, njerëzit mund të jenë duke bërë gjëra të tjera, ndoshta janë në plazh, ndoshta vijnë më vonë”.

Por Nauni gjithashtu e konsideron këtë shans të vogël. Partia Demokratike e Shqipërisë po bojkoton zgjedhjet lokale. Dhe Kavaja, një qytet rreth një orë larg Tiranës, konsiderohet një bastion i kësaj partie opozitare.

Partia Demokratike

Nga këtu nisën protestat kundër diktaturës komuniste në fillim të viteve 1990. Ato çuan në përfundim në rënien e regjimit dhe krijimin e Partisë Demokratike. Kjo e fundit e akuzon konkurrenten e saj, Partinë Socialiste të kryeministrit Edi Rama, për mashtrime masive, korrupsion dhe manipulim të zgjedhjeve të mëparshme.

Partia ka organizuar protesta në Tiranë prej muajsh. Ajo është tërhequr nga parlamenti. Herë pas here ka pasur dhunë dhe janë shkatërruar disa qendra votimi. Presidenti Ilir Meta i anuloi zgjedhjet, por kryeministri Edi Rama insistoi. Gjykatësit nuk mund të jepnin një përgjigje përfundimtare, për shkak se Gjykata Kushtetuese nuk funksionon sepse gjykatësit janë në proces rivlerësimi. Kështu që zgjedhjet vazhduan të dielën, me kandidatët e vetëm nga Partia Socialiste dhe parti të vogla të opozitës.

Korrupsioni është kudo

Por ka më shumë lëvizje në një treg vetëm një bllok larg qendrës së votimit. 50-vjeçari Nazmi Hajfini ka nxjerrë për shitje në rrugë bishtajat, sallatën, domatet dhe specat. “Jo, nuk do të votoj,” thotë ai i vendosur. Hajfini përshëndet më pas një burrë që po shtyn në piskun e vapës një karrocë plot me banane. “Këto zgjedhje duken të lira, por ka vetëm një parti. Ekzakt si në komunizëm”.

Kolegu i tij, Shaman Veizi, që shet shalqinj dhe patate, mendon qartësisht ndryshe. “Ata mund të mos jenë dakord me qeverinë, por nuk duhet të na privojnë nga e drejta për të votuar”, thotë Veizi, teksa vendos një shalqi të madh në peshore. “5.8 kg,” thotë ai në momentin që peshorja bie në balancë. “Do votoj për Edi Ramën. Ai nuk është në listën e votimit, por për kandidatin e tij. Rama është më i miri mes të këqinjve. Për fat të keq, korrupsioni është kudo këtu”.

Kapja e madhe

Këtë e dëgjon shpesh në Shqipëri. Dy partitë kryesore nuk kanë programe të qarta, por duan vetëm pushtetin. Në momentin që e marrin, nis kapja e madhe. Skandalet për shpërdorimin e pushtetit, vetë-pasurimin dhe favorizimin dalin në dritë.

“Kjo është arsyeja pse nuk do të votoj. Dua parti dhe udhëheqës të rinj politikë,” thotë një 26-vjeçar që punon në një mini-market të prindërve të tij, por bën edhe një punë të mirëpaguar si specialist IT në Tiranë. Ai shpjegon se përse nuk do që të dalë me emrin e tij në gazetë. “Politika përcakton gjithçka këtu. Kush bëhet mësues apo polic- atij i duhet një lidhje e mirë për këtë. Por ata bëjnë edhe marrëveshje të rëndësishme në biznes. Nëse kritikoj hapur, kjo mund të përdoret kundër meje në çdo kohë. Atëherë ta harroj unë. Është tamam si Koreja e Veriut këtu”.

Nga dyqani i tij, shitësi i hedh sytë drejt një shkolle, ku është vendosur stacioni kryesor i votimit në Kavajë. Javën e shkuar, protestuesit shkatërruan gardhin rrethues dhe kërcënuan se do dëmtonin shkollën. Ka pasur në vende të tjera edhe incidente, përfshi bombat me molotov. Frika e gjerë për dhunë nuk u materializua në ditën e votimit- ndoshta pasi disa ambasada thanë se Partia Demokratike do jetë përgjegjëse për çdo problem. Pati disa demonstrata në qendrat e votimit në Tiranë. Në një fshat pranë qytetit-port të Durrësit, një burrë u arrestua pasi kërcënoi anëtarët e një qendre votimi me kallashnikov dhe grisi fletët e votimit.

Etiketa: 30 qershori