Reportazhi i Rai 3, Basha: 1/3 e territorit e kultivuar me kanabis

Ju sugjerojme

Kryetari i PD, Lulzim Basha i ka quajtur tronditëse dëshmitë e publikuara nga televizoni italian Rai 3 për kultivimin e kanabisit në Shqipëri. Gjatë një konference për shtyp nga selia blu, Basha tha se 1/3 e territorit është e kultivuar me lëndë narkotike. Sipas tij, sasia e kanabisit e kultivuar këtë vit, është pesë herë me madhe se një vit më parë.

“Jam i tronditur nga dëshmitë e televizionit italian Rai 3. Reportazhi i Rai 3 tregon se këtë vit kanabisi po kultivohet në 1/3 e territorit të Shqipërisë. Sasia e kanabisit këtë vit është pesë herë më e lartë se një vit më parë. Krimi shqipar është zhvilluar për shkak të pandëshkueshmërisë dhe lirisë absolute që i është dhënë krimit në Shqipëri. Ka kapur të gjitha nivelet e qeverisjes dhe ka mbështetje nga të gjitha nivelet. E dëgjuam me zë dhe figurë nga prokurori i antimafias. Kriminelet shëtisin të lirë në Shqipëri, paratë e krimit pastrohen në Tiranë. Shqipëria është kthyer në një shtet të kontrolluar nga krimi. Bumi i ndërtimeve në Tiranë kontrollohen nga krimi. Tre ndërtime në qendër të Tiranës janë të financuara nga paratë e drogës”, u shpreh Basha.

Kreu i PD u shpreh gjithashtu se do të bëjë publik disa ligje dhe disa plane në shtator për të gjithë, duke u njohur kështu me pikëpamjet që do të ketë qeveria e tij në fokus të luftës kundër krimit. Sipas Bashës, kushdo që është i përfshirë, pa marrë parasysh asgjë, do të marrë dënimin e meriuar.

“Sektori bankar, i ndërtimit, i turizmit janë ndër sektorët kryesor që po kapen nga krimi. Një sërë ndërtimesh në Tiranë, ende të panjohura për qytetarët janë planifikuar të ndërtohen me para të ardhura nga droga. Këto përmasa të kapjes së shtetit dhe ekonomisë janë të paprecedenta dhe ndodhin vetëm nga zona të kapura dhe kontrolluara si Afganistani.

Shqipëria ka nevojë për një program radikal dhe special për ndalimin e të gjithë kësaj. Në muaj shtator do të bëjë të ditur planin tim kundërkrimit ekonomik, ndërkohë ka nisur hartimi i disa ligjeve të reja, për krimin ekonomik, përgjegjësisë civile etj. Së treti një paketë ligjore për deklarimin e aseteve dhe pasurisë së të gjithë punonjësve të administratës së shtetit. Shqipëria do të kthehet në ferrin e drogës dhe të gjithë politikanëve që e kanë trajtuar vendi si çifligun e tyre”, tha ai.

LEXO EDHE:

Etiketa: kultivim kanabisi