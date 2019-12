Reshje bore natën e Vitit të Ri? Ja çfarë parashikojnë sinoptikanët

Ju sugjerojme

Ndërrimi i viteve në vendin tonë nuk do të vijë as me reshje shiu dhe as me reshje bore. Mot i kthjellët dhe me vranësira kalimtare pritet të dominojë javën e ardhshme. Më 31 dhjetor Shërbimi Meteorologjik Ushtarak parashikon ulje të ndjeshme të temperaturave.

Në disa prej qyteteve të vendit termometri do të zbresë në minus ndërsa përgjatë luginave në orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes parashikohet të bie mjegulla. Era përgjithësisht do të ketë drejtim nga verilindja. Më e fortë ajo pritet të jetë në zonat bregdetare, luginën e Drinit dhe Alpe.









Masat ajrore të ftohta parashikohet të sjellin ngrica në pjesën më të madhe të vendit. Situatë e ngjashme meteorologjike pritet të na shoqërojë dhe ditët e para të vitit 2020.