Reuters: Rasti Tahiri tronditi të majtën, vendimi para samitit të BE

REUTERS

Një gjykatë shqiptare e shpalli fajtor të enjten ish-ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri për akuzën e shpërdorimit të detyrës, por të pafajshëm për trafik droge, duke e dënuar me tre vjet shërbim prove.

Prokurorët donin që Tahiri, dikur një nga bashkëpunëtorët më të afërt të kryeministrit Edi Rama, të burgoset për 12 vite me akuzën e korrupsionit, trafikut të drogës dhe të qenit pjesë e një grupi kriminal, në një rast që ka tronditur administratën e majtë.

Vendimi vjen një muaj para se vendet anëtare të Bashkimit Europian, të interesuar të shohin Tiranën duke rritur luftën ndaj korrupsionit, të takohen për të vendosur nëse do mbështesin ofertën e Shqipërisë për të nisur bisedimet e anëtarësimit, të rekomanduara nga BE.

“Gjykata tha që nuk jam kriminel apo trafikant droge, dhe nuk jam pjesë e një grupi kriminal, por më shpalli fajtor për shpërdorim detyre sepse kam përdorur të njëjtën makinë me disa kushërinj,” u tha Tahiri gazetarëve pas verdiktit, që u dha gjashtë orë më vonë nga sa ishte planifikuar.

Prokurorët nisën të lëvizin kundër tij pasi transkriptet telefonike të disa trafikantëve të drogës, të arrestuar në Itali, duket se dyshonin se Tahiri, një kushëri i largët i tyre, kishte mbështetur rrjetin e tyre të krimit.

Ligjvënësit socialistë në pushtet hodhën poshtë kërkesën për heqjen e imunitetit të Tahirit nga ndjekja penale vitin e kaluar, por ai e dorëzoi vetë atë në maj pasi shtetet e BE kërkuan nga Tirana që të luftonte seriozisht korrupsionin nëse donte të bashkohej.

Një nga yjet në rritje të Partisë Socialiste, kur u emërua ministër i Brendshëm vetëm kur ishte 34 vjeç në vitin 2013, Tahiri filloi modernizimin e forcës policore dhe i dha fund prodhimit në shkallë industriale të kanabisit në enklavën e paligjshme të Lazaratit në vitin 2014.

Sidoqoftë, kanabisi më pas u përhap në të gjithë vendin e Ballkanit dhe trafikantët zbarkuan ngarkesa deri në mbi 1 ton në Itali.

Aktualisht Shqipëria po verifikon gjyqtarët dhe prokurorët e saj për korrupsionin me qëllim që t’i jepet fund historisë së pandëshkueshmërisë për zyrtarët e lartë, me qëllim plotësimin e kërkesave për të hyrë në BE.

Etiketa: Akuzat