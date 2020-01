Reuters: Sirianët dhe irakianët ndihmuan SHBA-në të ekzekutonte Soleimanin

Ju sugjerojme

Gjenerali iranian Qassem Soleimani arriti në aeroportin e Damaskut me një automjet me xhama të errët. Katër ushtarë nga Rojet Revolucionare të Iranit hipën me të. Ata parkuan pranë një shkalle që çonte në një aeroplan Airbus A320 të Cham Wings, i destinuar për Bagdad.

Madje, as Soleimani dhe as ushtarët nuk u regjistruan në terminalin e pasagjerëve, sipas një punonjësi të linjës ajrore Cham Wings, i cili përshkroi skenën e largimit të tyre nga kryeqyteti sirian për Reuters.









Po sipas të njëjtit shkrim, Soleimani shmangi përdorimin e aeroplanit të tij privat për shkak të shqetësimeve në rritje për sigurinë e tij, tha një burim irakian i sigurisë me njohuri për aranzhimet e sigurisë së gjeneralit.

Dhe ky do të ishte fluturim i fundit i tij.

Raketat e shkrepura nga një aeroplan amerikan vranë atë ndërsa ai la aeroportin e Bagdadit në një kolonë të dy automjeteve të blinduara.

Gjithashtu u vra edhe njeriu që e takoi atë në aeroport: Abu Mahdi Muhandis, nënkryetar i Forcave të Mobilizimit Popullor të Irakut (PMF).

Hetimi irakian për sulmet që vranë dy burrat më 3 janar filloi disa minuta pas sulmit nga SHBA-ja, kanë bërë të ditur dy zyrtarë irakianë të sigurimit për Reuters.

Agjentët e Sigurisë Kombëtare mbyllën aeroportin dhe ndaluan dhjetëra punonjës të sigurisë të largoheshin, përfshirë policinë, oficerët e pasaportave dhe agjentët e inteligjencës.

Hetuesit janë përqendruar në atë se si informatorët e dyshuar brenda aeroporteve të Damaskut dhe Bagdadit kanë bashkëpunuar me ushtrinë amerikane për të ndihmuar në gjurmimin dhe përcaktimin e pozicionit të Soleimanit, sipas intervistave të Reuters me dy zyrtarë të sigurisë me njohuri të drejtpërdrejtë të hetimit të Irakut, dy punonjës të aeroportit në Bagdad, dy zyrtarë policie dhe dy punonjës të Cham Wings Airlines, një kompani ajrore private tregtare me seli në Damask.

Ndërsa siç thuhet më tej, hetimi po drejtohet nga Falih al-Fayadh, i cili shërben si Këshilltar i Sigurisë Kombëtare në Irak dhe kreu i PMF, organi që koordinon me milicitë kryesisht shiite të Irakut, shumë prej të cilave janë mbështetur nga Irani dhe kishin lidhje të ngushta me Soleimanin.

Hetuesit e agjencisë së Sigurisë Kombëtare kanë “indikacione të forta se një rrjet spiunësh brenda Aeroportit të Bagdadit ishin të përfshirë në rrjedhjen e detajeve të ndjeshme të sigurisë” me ardhjen e Soleimanit në Shtetet e Bashkuara, ka thënë një nga zyrtarët irakianë të sigurimit për Reuters.

Të dyshuarit përfshijnë dy punonjës të sigurisë në aeroportin e Bagdadit dhe dy punonjës të Wam Wings – “një spiun në aeroportin e Damaskut dhe një tjetër që punon në aeroplan”, tha burimi.

Hetuesit e agjencisë së Sigurisë Kombëtare besojnë se katër të dyshuarit, të cilët nuk janë arrestuar, kanë punuar si pjesë e një grupi më të gjerë njerëzish që ofronin informacione për ushtrinë amerikane, tha zyrtari.

Kështu, dy punonjësit e Wam Wings janë nën hetim nga inteligjenca siriane, thanë dy zyrtarët irakianë të sigurimit.

Gjithsesi, sipas Reuters, Drejtoria e Përgjithshme Siriane e Inteligjencës nuk iu përgjigj një kërkese për koment.

Ndërkohë në Bagdad, agjentët e Sigurisë Kombëtare po hetojnë dy punonjësit e sigurisë së aeroportit, të cilët janë pjesë e Shërbimit të Mbrojtjes së Objektit të vendit, tha një nga zyrtarët irakianë të sigurisë.

As Zyra për media e agjencisë së Sigurisë Kombëtare në Irak nuk iu përgjigj kërkesave për koment. Njëjtë ka vepruar edhe misioni i Irakut në Kombet e Bashkuara në New York.

Veç këtyre, shkruan ndër tjerash Reuters, as Departamenti i Mbrojtjes i SHBA-së nuk pranoi të komentojë nëse informatorët në Irak dhe Siri kanë luajtur një rol në sulmet.

Zyrtarët e SHBA-së, duke folur në kushte anonimiteti, i thanë Reuters se Shtetet e Bashkuara kishin ndjekur nga afër lëvizjet e Soleimanit për disa ditë para sulmit, por nuk pranuan të thoshin se si ushtria e përcaktoi vendndodhjen e tij natën e sulmit.

