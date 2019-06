Revista i shpalli të ndarë, ja reagimi epik i çiftit hollivudian

Ju sugjerojme

Mila Kunis dhe Ashton Kutcher kanë reaguar në mënyrën më komike të mundshme ndaj lajmit të revistës “In Touch Weekly”, ku thuhej se çifti i kishte dhënë fund lidhjes së tyre.

Ata kanë realizuar një video në makinë, ndërkohë që Mila shikon herë pas here kopertinën e revistës në telefon. Me një bisedë ironike dhe njëkohësisht gazmore, çifti jo vetëm që e ka përgënjeshtruar lajmin por edhe ka krijuar dyshimet se mund të jenë në pritje të fëmijës së tyre të tretë.

“Mendoj se ka marrë fund! @intouchëeekly argëtohu duke shitur revista këtë javë. Ndoshta javën tjetër bashkëshortja ime do të lindë binjakë. Për herë të tretë”-ka shkruar krahas videos Ashton.

Biseda midis Ashtron Kutcher dhe Mila Kunis:

Ashton: Zemër çfarë po ndodh?

Mila: Është për ne.

Ashton: Është për ne? Oh Zot, çfarë do bëjmë?

Mila: Unë ndihesha e mbytur ( i referohet artikullit)

Ashton: Ndiheshe e mbytur nga unë? Unë isha autoritar, apo jo?

Mila: Gjithashtu, unë mora fëmijët.

Ashton: Oh, ti more fëmijët? Fëmijët nuk janë më me mua?

Mila: Epo, ti kishe një sekret të errët!

Ashton: Çfarë është ky sekret i errët?

Mila: Nuk e di! Kam vetëm këtë foto.

