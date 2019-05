Revolucion në Madrid, Reali zyrtarizon lëvizjet e para

Ju sugjerojme

Realit nuk i ka mbetur gjë tjetër veç një revolucioni me rrënjë. Disa do të ikin e të tjerë do të vijnë. Përveç Zidane, të gjithë janë në pikëpyetje.



Keylor Navas, fitues i tre Champions League, duke nisur nga sezoni i ardhshëm do të largohet. Ky është një lajm zyrtar i konfirmuar nga klubi. I njëjti fat edhe për Gareth Bale.



Paralelisht me fushatën e largimeve po punohet edhe për afrimet. Emri i ri është Jovic i Frankfurt. Sulmuesi vlerësohet me 60 milion euro.



Afrimi i parë zyrtar në Madrid pritet Eden Hazard, transferim i cili është thjeshtë çështje kohe.



Së bashku me Hazard nga Premier League pritet të vij një ndërmjet Pogba dhe Eriksen, që “rrezikojnë” në një farë mënyre të ardhmen e Modriç dhe Kros.



Përveç Jovic, në sulm, Reali vijon të mbaj ndezur dy pista luksi, Mbappe dhe Kane.



