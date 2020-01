Revolucion te kontratat e Barcelonës, shtohet klauzola anti-Piqué

Ju sugjerojme

Vit i ri, klauzola të reja në kontratat e Barcelonës. Klubi katalanas ka menduar të shtojë klauzolën anti-Piqué në kontratat që do të firmosen tani e në vazhdim me lojtarët e rinj. Lajmi është publikuar nga e përditshmja “ABC”, ku sqarohet me detaje se çfarë është klauzola anti-Piqué.

Vendimi i fundit i drejtuesve të Barcelonës është që çdo lojtar i ri që do të firmosë për ta, në kontratë do të ketë edhe një klauzolë që specifikon se ai duhet t’i dedikohet vetëm futbollit dhe nuk duhet të merret me asnjë aktivitet tjetër apo biznes. Po ashtu, nuk duhet të jetë aktiv në rrjetet sociale, por duhet të mendojë vetëm për impenjimet e skuadrës dhe fushën e blertë. E gjitha kjo vjen për faktin se te Barcelona duan të evitojnë situata të pakëndshme si ato që kanë ndodhur në të shkuarën e afërt me mbrojtësin Gerard Piqué, i cili i është përkushtuar tenisit si sipërmarrës.









“I dedikohem 24 orë dhe 7 ditë në javë tenisit. Është projekti i jetës sime dhe mendoj se jam në rrugën e duhur. Kur beson te diçka dhe ke një skuadër si e imja, bën gjithçka për ta realizuar projektin”, – kishte deklaruar Piqué gjatë një interviste për të përditshmen spanjolle “AS”. Fjalë që te Bercelona nuk do t’i dëgjojnë më, ashtu siç dhe nuk do të shohin më dokumentarë si ai që producenti Piqué ka regjistruar me francezin Griezmann, ku ky i fundit i thoshte “Jo” Barcelonës në verën e 2018-ës.

Çdo lojtar që tani e tutje firmos një kontratë me Barcelonën, është i detyruar të respektojë klauzolën për t’ia dedikuar jetën e tij sportive vetëm futbollit dhe asnjë aktiviteti tjetër profesional, të paktën pa marrë autorizimin e klubit katalanas.