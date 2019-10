Rezart Veleshnja shpërthen sërish ndaj Ramës: O mbret me shallvare

Ju sugjerojme

Aktori i humorit Rezart Veleshnja nuk i ndal sulmet e tij përkundrejt kryeministrit Edi Rama. Përmes disa postimeve të njëpasnjëshme në “Instagram”, Veleshnja e ka ironizuar, duke e quajtur “mbret me shallvare”. Aktori ka shpërthyer edhe këtë mërkurë për shkak të trafikut të shkaktuar në kalimin e Saukut nga ana e këtij të fundit.

“34 minuta duke pritur te kalimi i Saukut se do kalonte mbreti me shallvare veshur. Do ikte nështëpi mbreti, që i thotë “lartmadhëri” Kujtim Gjuzit. Ti je më keq se Kujtimi lale, për nga trutë. Dy budallenjtë nuk bëhen bashkë në një vend. Mos i prish punë popullit, rri i qetë se nuk të ngacmon njeri. Nuk i prekim ne këta me të meta mendore. Me ty e kam, të gjatin”-është shprehur Rezart Veleshnja.









Risjellim në vëmendje se aktori i humorit iu kundërvu para pak javësh kryeministrit Rama, në sajë të një gjobe të marrë për parkim të gabuar.

