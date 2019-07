Rezistenca e CDU-së gjermane ndaj Edi Ramës

Ju sugjerojme

Përpara zgjedhjeve, por edhe pas tyre, disa media të njohura ndërkombëtare, si BBC, raportuan se fati i zgjedhjeve lokale do jetë i lidhur me nisjen e negociatave. Nëse i besojmë disa mediave gjermane, si Sueddeutsche Zeitung, Shqipëria nuk ka shans të nisë negociatat me mënyrën se si u mbajtën këto zgjedhje lokale.

Ndërkohë të martën është bërë e ditur se një politikane e CDU, Ursula von der Leyen do jetë në krye të Komisionit Europian. Ajo është një e besuar e kancelares gjermane, Angela Merkel.

Por a është një lajm i mirë ky për Shqipërinë? Mbetet për t’u parë, por gazetarja austriake, Adelheid Woelfl, shkruan në DerStandard, se rezistenca e CDU-së gjermane ndaj qeverisë shqiptare, do të vazhdojë.

“Fillimi i negociatave për anëtarësim në BE u vonua në qershor nga CDU-jë gjermane. Me shumë gjasa, vetëm Maqedonia e Veriut do të marrë dritën e gjelbër këtë vit gjithsesi. Sepse në CDU, por edhe në Francë dhe Holandë, ka rezistencë të fortë kundër Shqipërisë- e cila ka të bëjë edhe me faktin se demokratët kanë nisur një fushatë jashtë vendit kundër qeverisë Rama.

Opozita e arsyetoi bojkotin e saj, duke thënë se socialistët në pushtet kanë blerë votat dhe janë të lidhur me rrjetet kriminale. Në fakt, në dy vitet e fundit, dy ministra të brendshëm u detyruan të dorëhiqen sepse ishin në kontakt me trafikantët e drogës. Rama kritikohet gjithashtu për stilin e tij autokratik dhe për nacionalizmin pan-shqiptar,” shkruan Woelfl orët e fundit në DerStandard.

