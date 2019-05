Rezultatet e paparashikueshme në Seria A, plot 14 gola

Ju sugjerojme

Në tre takimet e mesditës së sotme në Serie A u shënuan plot 14 gola, një shifër e lartë për futbollin italian. Atalanta po rezulton “hirushja” e sezonit. Skuadra nga Bergamo, ku luajnë edhe dy kuqezinjtë Berisha e Gjimshiti, nxori përfundimisht nga gara e Championsit Lazion, pasi triumfoi 1-3 ndaj bardhekaltërve në sfidën direkte të zhvilluar në “Olimpico”.

Një fitore e madhe, madje edhe me përmbysje e ekipit të drejtuar nga Gasperini, që blindon vendin e katërt me 62 pikë, teksa goli i tretë u realizua nga Berat Gjimshiti, i cili me një gjuajtje me kokë mposhti Strakoshën.

Në dy takimet e tjera, Parma barazoi 3-3 me Sampdorian, ndërsa Sassuolo 2-2 me Frosinonen.

Etiketa: 14 gola