Ricky Martin, së shpejti baba për herë të katërt

Ju sugjerojme

Këngëtari i njohur Ricky Martin do të bëhet së shpejti baba për herë të katërt. Ka qenë vetë ai që e ka komunikuar lajmin, gjatë fushatës për të Drejtat e Njeriut në Uashington, ndërsa mori çmimin për angazhimin e tij ndaj komunitetit LGBTQ.

“Dhe në përfundim dua të them se jemi shtatzënë”-u shpreh në formë shakaje Ricky, i cili është martuar një vit më parë me artistin me origjinë libaneze, Jwan Yosef. Ata janë sakaq prindër të binjakëve Valentino dhe Matteo, si dhe të Lucias. 47-vjeçari portorikan është bërë dhe do të bëhet sërish baba nëpërmjet një nëne zëvendësuese.

Etiketa: Ricky Martin