Rikthehen “Bad Boys”. Fabula e filmit? Historia e një shqiptari

Është publikuar trajleri i filmit “Bad Boys For Life”, që do të dalë në kinema në vitin 2020. Pas më shumë se dy dekadave, Will Smith dhe Martin LaWrence do të vijnë sërish në rolet e dy policëve në Majami.

Marcus Burnertt ( i luajtur nga LaWrence) është një inspektor në Polici, ndërsa Mike Lowery ( i luajtur nga Smith) po kalon një krizë të moshës së mesme. Ata bëhen bashkë kur një mercenar shqiptar, të cilit i kanë vrarë të vëllain, i premton një bonus të rëndësishëm.

Trajleri, ndonëse nuk të ofron më shumë detaje, premton se do të jetë një film fantastik. “Bad Boys For Life” vjen 25 vite pas filmit të parë (1995) dhe 17 vite pas filmit të dytë (2003).

