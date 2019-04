Rikthehet Champions League/ Liverpul pret Porton, Totenham vs M.City

Ju sugjerojme

Rikthehet në ekran kompeticioni më i rëndësishëm për klubet, Champions League. Çerekfinalet e këtij viti dominohen nga skuadrat angleze, me 4 prej tyre që luftojnë për trofeun.

Sot, më 9 prill ora 21:00 do të luhen dy sfida, ajo mes Liverpul dhe Porto si dhe Totenham vs Manchester City. Liverpuli, një nga skuadrat pretendente për të fituar Championsin, ish-finaliste sezonin e kaluar, ka një ndeshje ndoshta të lehtë në letër, por futbolli gjithmon rezervon surpriza duke mos i lënë vend parashikimeve.

Porto është një skuadër me eksperiencë në Champions League dhe nuk duhet nënvlerësuar, megjithatë “The Reds” janë favoritë duke qenë se luajnë në fushën e tyre përballë portugezëve.

Sfida tjetër është një përballje tërësisht britanike. Totenham pret në shtëpi Manchester City-n. Në statistika këta të fundit janë favorit. Në kompeticionin Champions, që nga viti 2013 City kryeson me 7 fitore kundrejt 4 nga Totenham dhe vetëm një barazim. Sfida e fundit që është zhvilluar mes dy ekipeve ka qenë vjet, e vlefshme për Premier League, ku Totenham është mposhtur në shtëpinë e tij me rezultatin 0-1. Diferenca prej 16 pikësh në kampionat është një tregues i qartë se çfarë ekipi do të kenë përballë.

Ndërkohë, tensionet kanë filluar si mes tifozerive ashtu edhe mes drejtuesish.

“Champions League është krejtësisht ndryshe nga Premier”.

Mauricio Pochettino, trajneri i Totteham, kërcënon Man.City në vigjilje të sfidës së parë në çerekfinale: “Duhet të jemi të duruar, agresiv dhe të kemi një ritëm të lartë për të vendosur në vështirësi rivalët tanë. Për pjesën tjetër do të mendojë atmosfera në Tottenham Stadium”, shprehet ai.

“Do të jetë shumë e vështirë, Man.City është një nga ekipet më të mira në Europë. Kemi pasur mundësinë për ta përgatitur si duhet këtë takim, për të diskutuar mbi situatat që mund të sjellë ndeshja. Mendoj se është një nga sfidat më të rëndësishme në karrierën time si trajner”, tha Pochettino.

Man.City vjen si favorit në këtë transfertë, por Pep Guardiola nuk dëshiron ta shoh kështu, në këtë pikë të Champions League gjithçka mund të ndodhë: “Të 8 ekipet që janë në këtë fazë janë favorite për të fituar Champions League. Kjo skuadër, Man.City, ka treguar se është e jashtëzakonshme, për më tepër e detyruar të luaj çdo 3 ditë, për ketë arsye vendosëm të qëndrojmë në Londër. Tottenham nuk është vetëm Harry Kane, vijon më tej Guardiola, është një skuadër e fortë, e fortë fizikisht në të gjithë repartet, një skuadër fantastike, e kamë thënë shumë herë dhe e përsëris.

Aguero? Ndihet mirë, është stërvitur me ekipin për herë të parë dhe ndihet mirë. Walker gjithashtu ndihet mirë ndërsa Mendy ka pushuar”, shtoi ndër të tjera trajneri i Man.City

