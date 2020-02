Rikthehet Champions League, sot përballen Dortmund-PSG dhe Atletico-Liverpool

Ju sugjerojme



Na ndiqni në Facebook mapo.al

Champions League rikthethet me dy super përballjet e para, në fazën e 1/8. Atletico Madrid-Liverpool dhe Dortmund-PSG, janë dy sfidat e para që do të vendosin se kush do të kalojë në fazën tjetër. Kampionët në fuqi Liverpool, nuk kanë aspak një ndeshje të lehtë, ku duhet të vizitojnë Wanda Metropolitano, i cilësuar si një ndër stadiumet më të vështira për të fituar.

E favorizuar është skuadra e Klopp, e cila ende nuk e ka ndjerë shijen e humbjes në kampionatin anglez. Pa asnjë mungesë, Liverpool do të kërkojë një fitore, në një stadium tejet të vështirë, ai i Atletico Madrid. Skuadra e Simeones vjen me një mungesë të rëndësishme, Jao Felix, i cili është i dëmtuar.









Në ndeshjen tjetër do të përballet Dortmund me PSG. Një ndeshje e cila e ka të garantuar spektaklin. Dortmund zhvillon një lojë të hapur dhe shënon shumë gola. E njëjta gjë dhe PSG, e cila gjithë lojën e mbështet te sulmi.

Sontë në mbrëmje duhet të “mbani frymën” pasi spektakli i futbollit është i grantuar.

Etiketa: Atletico