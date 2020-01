Rikthehet Kategoria Superiore, nis me një përballje të nxehtë në Korçë

Kështu, sot në Korçë në orën 17:00, Partizani do të sfidojë Skënderbeun vendas. Të kuqtë vijnë me ndryshime në stol teksa pas Lerdës, “timoni” i është besuar sërish një italiani. Bëhet fjalë për një njohje të vjetër si Adolfo Sormani që ka drejtuar kryeqytetasit në vitin 2016. Partizani e mbylli vitin e kaluar me një fitore ndaj Vllaznisë ndaj kërkon të vazhdojë aty ku e ka lënë. Megjithatë, nga ana tjetër Skënderbeu i Ilir Dajës ka treguar se mund t’iu hapë punë pretendentëve.









Bardhekuqtë në këtë pjesë të sezonit do kërkojnë të përmirësojnë gjendjen e tyre në klasifikim, pasi për momentin janë në zonën e “play out”. Ndërkohë, po në orën 17:00, do të zbresë në fushë edhe Teuta. Durrsakët do të presin Laçin teksa diferenca e tyre në klasifikim është vetëm tre pikë. Një sfidë direkte mes dy ekipeve që objektivin parësor kanë pjesëmarrjen në Kupën e Europës. Ndërkaq, në fushë do zbresë edhe Vllaznia që pret në shtëpi Flamurtarin. Një takim ky që luhet në orën 14:00 teksa shkodranëve nuk iu lejohen hapat fals përballë vlonjateve në një situatë kritike.Vipsport