Rikthehet Madonna shqiptare, këngëtarja nuk njihet më! (Foto)

Këngëtarja Elda Shabani, e njohur si Madonna shqiptare, është shfaqur pas shumë vitesh për një intervistë në emisionin “Ftesë në Pesë”, ku ka folur kryesisht për jetën e saj personale. Teksa ajo përshkruante jetesën e saj në Zvicër me bashkëshortin dhe dy fëmijët, vëmendja u tërhoq nga ndryshimi i saj rrenjësor në paraqitje.

Elda identifikohej në vitet 2000 nga flokët e saj biondë dhe vetullat e holla dhe të harkuara. Ndërsa sot 43-vjeçarja shihet shumë larg vajzës bionde që e krahasonin me mbretëreshën e popit Madonna. Me flokë të gjatë dhe të zinj, Elda nuk do të njihej nëse nuk do të prezantohej në studion e “Ftesë në Pesë”.

