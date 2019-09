Rikthehet pas shumë vitesh Merita Halili! Recital në Tiranë, krah të shoqit

Ju sugjerojme

Këngëtarja e mirënjohur e muzikës popullore, Merita Halili, e cila jeton prej vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të vijë shumë shpejt me një koncert recital në Tiranë. Recitali do të mbajë emrin e këngës që e bëri të njohur, “Lule t’bukura ka Tirona”.

Ajo do të interpretojë për dashamirësit e muzikës popullore në datat 27 dhe 28 shtator në Pallatin e Kongreseve. Por, nuk do të jetë e vetme. Merita Halili mësohet se do të këndojë nën shoqërinë e Asamblit Popullor dhe të shoqit, violinistit Raif Hyseni.

Etiketa: Merita Halili