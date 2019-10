Rikthim në “Big Brother”? Arbana Osmani: Kam dilema…

Ju sugjerojme

Arbana Osmani ka folur së fundmi rreth mundësive për të drejtuar sërish reality show-n “Big Brother”, që duket se do të rikthehet së shpejti në ekranin e Top Channel.

Në një intervistë për “Revista Who”, Arbana është shprehur se ka dilemat e saj, nëse duhet apo jo të moderojë “Big Brother”.









“Të them të drejtën nuk e di nëse do ta drejtoj sërish. Unë kam dilemat e mia për rikthimin e formatit dhe realizimin e tij në standartet e dikurshme. Ka shumë faktorë që më bindin të drejtoj një program të caktuar. Me “Big Brother”, këta faktorë nuk i kam vlerësuar akoma”-ka thënë Arbana Osmani.

Risjellim në vëmendje se moderatorja është komentuar gjatë për një betejë të heshtur me Ledion Liço, për prezantimin e “Big Brother”. E teksa ky i fundit u katapultua në shtëpinë më të famshme, Arbana Osmani u shfaq për shikuesit në emisionin “Dua të të bëj të lumtur”, që transmetohet tashmë prej 3 vitesh.

