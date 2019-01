Rikthimi i ish-drejtorëve të PD në Polici dhe teoria e Ngjelës: Duan destabilizim

Pse po rikthehen në punë ish-drejtorët e Policisë së Shtetit? Teoritë janë të shumta. Gazetarët thonë se ata ishin profesionistë dhe u larguan qëllimisht nga ish-ministri Saimir Tahiri. Kurse avokat Spartak Ngjela ka një tjetër teori

Nga Spartak Ngjela

Përsëri e njëjta këngë: liderët e PD-së duan revoltë popullore. Përse? Kundër kryeministrit aktual. Për çfarë? Për asnjë propozim.

Po pse duhet realisht revolta? Për të sjellë destabilizim. Po destabilizimin e Shqipërisë përse e duan? Ashtu sikurse edhe përpara një viti: për të shpëtuar gjënë e vjedhur.

A mund të shpjegohet më qartë kjo? Shumë e thjeshtë: të shkatërrohet Shqipëria nga një luftë e brendshme anarkike, që këta të korruptuar që tani janë kapur dhe do të jenë pas një muaji subjekte të Prokurorisë së Posaçme, të largohen lirshëm nga Shqipëria me gjënë e vjedhur në korrupsion.

Po Rama? Edhe ky këtë po kërkon dhe kuptohet se ka shpresë te këta. Bashkë janë, dhe këtë e kanë përpjekjen e fundit.

Ku dallohet ky projekt destabilizues i përbashkët Rama – Berisha? Është shumë e thjeshtë për t’u kuptuar: Si mund të ngresh një shumësi personash ti pa iu thënë atyre se çfarë do të fitojnë me revoltën e tyre, dhe çfarë do të fitojë shoqëria në përgjithësi? Asgjë. Asnjë propozim.

Po si e mendojnë revoltën? Kanë shpresë që në destabilizimin e Shqipërisë do marrë pjesë edhe policia e shtetit.

Po a mund të ndodhë kjo? Si ëndrra e gomarit më duket, por gjithsesi Berisha e kompani e shpresojnë, se Rama ka rikthyer në polici drejtorët e Berishës të pushuar në këta dy vjetët e fundit.