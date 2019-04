“Rilindja do t’i bëjë zgjedhjet si PPSH dikur”

Ju sugjerojme

Nga Ylli Manjani

Kujtesë:

Zgjedhjet e fundit fasadë që janë mbajtur në Shqipëri ishin ato të 31 marsit 1991.

Asokohe opozita politike (PD dhe PR) sapo ishte krijuar dhe pjesëmarrja në zgjedhje rezultoi e pamjaftueshme për të ndërtuar një parlament pluralist.

Në ato zgjedhje Partia e Punës konkurroi me organizatat “levë” të saj. Situatë shumë e ngjashme me zgjedhjet lokale që do të bëjë Rilindja më 30 qershor.

Ja kush ishin pjesmarrësit në zgjedhjet e ‘91:

PPSH- Partia e Punës e Shqipërisë, ose partia Komuniste që më vonë u bë Partia Socialiste. BPSH- Bashkimet Profesionale të Shqipërisë. Një organizatë levë e PPSH që kryente detyra sindikaliste vetëm në parakalimet e 1 Majit dhe ndante fletë kampi. BR- Bashkimi i Rinisë, organizatë levë e PPSH që kontrollonte rininë shqiptare për llogari të partisë. KV- Komiteti i Veteranëve. Edhe kjo një organizatë levë e PPSH që “kujdesej” për veteranët dhe familjet e dëshmorëve në emër të partisë. Ndonjë element të KV mund ta ndeshësh sot duke mbajtur ndonjë fjalim nëpër varreza. FD- Fronti Demokratik, organizatë famëkeqe levë e PPSH, që kontrollonte çdo sjellje të njerëzve në lagje. BG- Bashkimi i Grave, ishte organizata e gruas së PPSH. PDSH- Partia Demokratike e njohur në dhjetor 1990. Pra vetëm me tre muaj jetë politike PR- Partia Republikane, e krijuar vetëm 1.5 muaj para zgjedhjeve. PE- Partia Ekologjike e krijuar nga eksponentë të Partisë së Punës. PA- Partia Agrare, edhe kjo e krijuar fët e fët para zgjedhjeve. OMONIA- organizatë politike e minoritetit Grek. Kandidatë të Pavarur

Ja, këto konkuruan në ato zgjedhje dhe PPSh fitoi 80% të vendeve në Parlament.

Të njëjtat zgjedhje do të Rilindë sot qeveria dhe Parlamenti MONIST!

loading...

loading...

Etiketa: 30 qershor